Les Arméniens ont été en 2019 la première cible de la haine de la presse de Turquie

Selon une étude réalisée par la Fondation Hrant Dink, en 2019 en Turquie dans la presse turque ce sont les Arméniens qui ont été le plus ciblés par des propos haineux et insultants. La Fondation Hrant Dink a étudié 4 364 publications de la presse turque. Parmi ces derniers 108 publications proféraient des propos haineux envers plus d’un groupe. 80 groupes divers étaient visés avec 5 515 propos haineux à leur destination. Le site Ermenihaber classe ces publications de haine à l’encontre. Les Arméniens sont les premiers visés avec 803 propos haineux à leur destination. Puis viennent les Syriens (760), les Grecs de Grèce (754), les Juifs (676), les Grecs de Turquie et de Chypre (603), les Chrétiens 334.

Les propos de haine à l’encontre des Arméniens visent les faits de Khodjalou (propagande azérie), le génocide arménien, les liens entre le PKK et l’ASALA. Les Arméniens étant également pris pour cible en raison du conflit de l’Artsakh et de la tension entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Les écrits haineux les plus diffusés furent par le journal Yeni Akit (263) devant Yeniçag (155), Dirilish Postasi (131), Milli Gazete (123) et Milat (118).

Mais rien de surprenant à cela dans une Turquie où le président Erdogan vocifère et profère également de façon régulière insultes et expression de haine…comme récemment contre la France !

Krikor Amirzayan