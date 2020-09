13 422 nouveaux emplois créés en Arménie entre août 2019 et 2020

13 422 nouveaux emplois auraient été créés en Arménie entre août 2019 et août 2020 a indiqué le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Il a également affirmé qu’entre juillet et août ce sont 4 946 nouveaux emplois qui furent crées en Arménie. La base totale des salaires en Arménie aurait été de 10,974 milliards de drams au mois d’août en hausse de 9,6% par rapport à août 2019. Mais entre juillet et août 2020 ce montant aurait baissé de 2,633 milliards. Entre août 2019 et août 2020 le salaire moyen aurait augmenté de 13 671 drams soit 7,3%. Mais entre juillet et août 2020 ce salaire moyen aurait baissé de 5 973 drams.

Krikor Amirzayan