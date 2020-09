Un pont va être construit sur la rivière Debed près de Sadakhlou-Bagratachen la frontière entre l’Arménie et la Géorgie

Le gouvernement arménien vient de décider la construction d’un nouveau pont sur la rivière Debed près de l’espace frontalier de Sadakhlou-Bagratachen dans la région du Tavouche à la frontière entre l’Arménie et la Géorgie. Une commission sera créée pour la réalisation et le contrôle des travaux du nouveau pont. Une enquête publique sera menée auparavant pour récolter les avis des citoyens arméniens de la région.

Un certain nombre de documents liés à cette construction du nouveau pont à la frontière arméno-géorgienne au nord de l’Arménie est déjà prêt. Le gouvernement arménien va jusqu’au 25 décembre déclarer zone d’utilité publique des terrains appartenant à trois communes pour la réalisation du pont.

Krikor Amirzayan