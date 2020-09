Egis International, une entreprise française effectuera le contrôle technique des routes et constructions en Arménie

Le gouvernement arménien a accordé à la société française Egis Internationale à exercer ses activités de contrôle des routes en Arménie. L’Arménie a ainsi recours à des services de contrôle technique des travaux sur nombre de routes, constrictions et installations de transports.

Le Ministère arménien de l’administration territoriale et des infrastructures de la République d’Arménie a ainsi reçu son feu vert pour acquérir les services de contrôle technique de la qualité des autoroutes auprès de sociétés internationales fournissant des services d’ingénierie.

« Conformément aux exigences de ladite décision, entre le ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures et Egis International, un accord a été signé sur les marchés publics de services de contrôle technique pour les besoins de l’Etat, selon lequel Egis International doit effectuer un contrôle de qualité technique de la construction d’un certain nombre de moyens de transport » a indiqué le ministère arménien.

Krikor Amirzayan