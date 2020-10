Série de manifestations à l’INALCO

Du 2 au 27 novembre, l’INalco propose une série de manifestations sur le thème :

Transcaucases 2020 - Carnets de Voyages, Images et Sons

Transcaucases est un cycle culturel organisé dans le cadre de l’INalco. La première édition de ce festival s’est tenue en novembre 2014. La seconde édition de Transcaucases, qui aura lieu du 2 au 27 novembre 2020, est conçue selon le même esprit.

Transcaucases, comme son nom l’indique, cherche à transcender les cloisonnements qui font de chaque culture du Caucase un monde clos. Le « trans » est géographique. ll marque aussi une volonté d’ouverture à plusieurs domaines de la création artistique et culturelle.

Comme la précédente édition, Transcaucases se décline en une série d’événements : (exposition, concert de jazz, ensemble vocal, projection de films, conférences et tables rondes) qui se dérouleront dans différents espaces de l’Inalco (Auditorium de la Maison de la Recherche, Auditorium du Pôle Langues et Civilisations, Galerie du Pôle Langue et Civilisations) tout au long du mois de novembre 2020.

Il s’agit de susciter la rencontre entre différents publics : étudiants, chercheurs, enseignants, artistes, acteurs de terrain et amateurs de tous horizons.

Parmi les temps forts, nous accueillerons la contrebasse de Tchamitchian dans un nouveau trio jazz, nous braquerons les projecteurs sur la question des droits LGBTI dans le Caucase, nous échangerons avec l’actrice et réalisatrice Anne Consigny autour de son film tourné entre Paris et Erevan, nous rendrons hommage à la cinéaste Liliane de Kermadec, disparue cette année, nous projetterons le film Et puis nous danserons du Suédois d’origine géorgienne Levan Akin présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes, nous mettrons en lumière des (re)publications récentes.

À travers cette programmation variée, l’édition 2020 aborde, par des versants inattendus, la région comme autant d’évocations et d’impressions du Caucase.

Les organisatrices, Taline Ter Minassian, Anouche Der Sarkissian, Sophie Hohmann

Programme détaillé :

http://www.inalco.fr/actualite/festival-transcaucases-2-27-novembre-2020

Réservations :

http://www.inalco.fr/webform/festival-transcaucases

Informations pratiques : L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

En raison des mesures sanitaires actuelles, le nombre de places est réduit et la réservation est obligatoire

Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (intervenants et public).

Le festival se déroule sur trois espaces :

• La Galerie du Pôle des langues et civilisations : 65 rue des grands moulins, 75013 Paris.

• L’Auditorium de la Maison de la Recherche : 2 rue de Lille, 75007 Paris.

• L’Auditorium du Pôle des langues et civilisations : 65 rue des grands moulins, 75013 Paris

Contact : [email protected]