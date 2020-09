Le C24 condamne les intimidations de l’Azerbaïdjan contre Marlène Mourier maire de Bourg-Lès-Valence pour faire retirer de la commune le drapeau de l’Artsakh

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et de la région condamne fermement les intimidations de l’Azerbaïdjan envers Marlène Mourier, Maire de Bourg-Lès-Valence afin de retirer de l’espace public de la commune le drapeau de l’Artsakh. De tels agissements d’un état étranger connu pour être une dictature est inadmissible en France. Le peuple de l’Artsakh a décidé par un suffrage universel sa séparation du joug azérie et proclamé son indépendance le 2 septembre 1991. L’Artsakh est une démocratie dans ce Sud-Caucase et diffuse nos valeurs occidentales dans un environnement turco-azéri hostile. Plus que jamais le peuple de l’Artsakh a besoin du soutien de la France, au nom des valeurs communes européennes. Le C24 apporte tout son soutien à Marlène Mourier et à tous ceux qui luttent pour les droits du peuple arménien de l’Artsakh de vivre librement sur leurs terres où ils forgèrent l’histoire d’une nation plurimillénaire.

Le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche