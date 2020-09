40 noms de djihadistes syriens envoyés par la Turquie en Azerbaïdjan

Selon des informations apparues sur Internet la Turquie a envoyé un groupe de 50 membres de la soi-disant brigade « Sultan Murad » de l’Armée syrienne libre depuis Afrin vers l’Azerbaïdjan hier matin. L’information a été diffusée par l’un des sites d’information kurdes en Syrie, dont les sources ont réussi à obtenir les données personnelles de 40 d’entre eux et des photos de 39 d’entre eux.

Les données.

1. Shaalan Marie Khali 1976

2. Abdullah Subhi Khamede 1984

3. Muhammad Abdul Rahman Kabi 1983

4. Mustafa Khalid al-Dick 1999

5. Faisal Muhammad al-Ahmad 1988

6. Khaled Wahid 1997

7. Hasan Muhammad Sahir 1980

8. Walid Osman 1997

9. Ali Muhammad Davalib 1998

10. Mustafa Muhammad al-Quddur 1999

11. Ahmed Shehadi Schreid 1988

12. Sami Muhammad Jandur 1998

13. Hussein Abdul Khalek Hasun 1998

14. Muhammad Ibrahim Juma 1994

15. Khalid Walid al Rahmon 1992

16. Samer Abdulaziz Shobak 1994

17. Mahmoud al-Yusuf 1998

18. Yamen Walid Abdin 1996

19. Najim Nimmer Hebron 1980

20. Abdul Abdul Rahman al Omar 1994

21. Abdullah Zahr Al Din Agin 1994

22. Aymed Faisal al Ibrahim 1997

23. Abdulaziz Muhammad Kabi 1980

24. Ahmed Abdel Nasser Maher 1999

25. Ali Abdel Khalek Hasun 1997

26. Muhammad Ahmad Bzaman 1992

27. Abdullah Hassan Shobak 1985

28. Khaled Mustafa Abras 1984

29. Ahmad Imad Bazara 1997

30. Hassan Kamel al-Akdi 1998

31. Abdullah Abdel Aziz Shobak 1997

32. Ezz El Din Hader Shakir 1997

33. Hammoud Ibrahim Hammoud 1998

34. Yasir Abdul Latif Abdul Qadir 1994

35. Obaydah Abdul Rahman Nasir 1999

36. Nader Musa Faris 1988

37. Ibrahim Mustafa Hamade 1998

37. Barakat Muhammad Muhsin Hammash 1998

38. Basil Omar Mustafa 1997

39. Jihad al-Ahmad al-Khamwi 1991 (ou Yusuf Ibrahim Jamal)

40. Musab Hassan al Hassan 1992

Tous ont été formés dans les unités de renseignement turques.

Il est également mentionné que la Turquie a envoyé environ 600 militants des groupes « Akhrar Al Sharqia », « Sultan Murad », « Al Nukhba » et « Samsarkand Division » au Yémen (du détroit de Bab al-Mandeb) pour être envoyés plus tard en Azerbaïdjan.

Selon le site Internet, 275 militants ont été envoyés en Azerbaïdjan en août. En plus de recevoir 2 000 dollars par mois, les militants se sont également vu promettre la citoyenneté turque.

Ցանցում տեղեկություններ են հայտնվել, որ Թուրքիան երեկ առավոտյան Աֆրին քաղաքից այսպես կոչված Սիրիայի ազատ բանակի « Սուլթան Մուրադ » բրիգադի զինյալներից 50 հոգանոց խումբ է ուղարկել Ադրբեջան։ Տեղեկությունը տարածել է Սիրիայի քրդական լրատվակայքերից մեկը, որի աղբյուրներին հաջողվել է ձեռք բերել նրանցից 40-ի անձնական տվայլներն ու 39-ի լուսանկարները։

Տվյալները.

1. Շաալան Մարի Խալի 1976

2. Աբդուլլա Սուբխի Խամեդե 1984

3.Մուհամադ Աբդուլ Ռահման Քաբի 1983

4. Մուստաֆա Խալիդ ալ Դիկ 1999

5. Ֆեյսալ Մուհամեդ ալ Ահմադ 1988

6. Խալեդ Վահիդ 1997

7.Հասան Մուհամադ Սահիր 1980

8.Վալիդ Օսման 1997

9.Ալի Մուհամմադ Դավալիբի 1998

10. Մուստաֆա Մուհամմադ ալ Քուդդուր 1999

11.Ահմեդ Շեհադի Շրեյդի 1988

12.Սամի Մուհամմադ Ղանդուր 1998

13. Հուսեյն Աբդուլ Խալեք Հասուն 1998

14. Մուհամմադ Իբրահիմ Ջումա 1994

15.Խալիդ Վալիդ ալ Ռահմուն 1992

16.Սամեր Աբդուլազիզ Շոբակ 1994

17. Մահմուդ ալ Յուսեֆ 1998

18. Յամեն Վալիդ Աբդին 1996

19.Նաջըմ Նիմեր Հեբրոն 1980

20. Աբդել Աբդուլ Ռահման ալ Օմար 1994

21.Աբդուլլա Զահր Ալ Դին Ագինի 1994

22. Այմեդ Ֆայսալ ալ Իբրահիմ 1997

23.Աբդուլազիզ Մուհամմադ Քաբի 1980

24.Ահմեդ Աբդել Նասեր Մահեր 1999

25.Ալի Աբդել Խալեք Հասուն 1997

26.Մուհամմադ Ահմաբ Բզամանի 1992

27.Աբդուլլա Հասան Շոբակ 1985

28. Հալեդ Մուստաֆա Աբրաս 1984

29.Ահմադ Իմադ Բազարա 1997

30.Հասան Քամել ալ Աքդի 1998

31.Աբդուլա Աբդել Ազիզ Շոբակ 1997

32.էզզ էլ Դին Հադեր Շաքիր 1997

33.Համմուդ Իբրահիմ Համուդ 1998

34.Յասիր Աբդուլ Լատիֆ Աբդել Քադիր 1994

35.Օբայդահ Աբդուլ Ռահման Նասիր 1999

36.Նադեր Մուսա Ֆարիս 1988

37.Իբրահիմ Մուստաֆա Համադե 1998

37.Բարաքաթ Մուհամմադ Մուհսին Համմաշ 1998

38. Բասիլ Օմար Մուստաֆա 1997

39.Ջիհադ ալ Ահմադ ալ Խամվի 1991(կամ Յուսեֆ Իբրահիմ Ջամալ)

40.Մուսաբ Հասան ալ Հասան 1992

Բոլորը պատրաստություն են անցել թուրքական հետախուզական ստորաբաժանումներում։

Նշվում է նաև, որ Թուրքիան « Ախրար Ալ Շարքիա », « Սուլթան Մուրադ », « Ալ Նուխբա » և « Սամսրկանդի դիվիզիա » խմբավորումներից մոտ 600 զինյալներ է ուղարկել Եմեն (Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուց)` հետագայում Ադրբեջան ուղարկելու նպատակով։

Ըստ կայքի` 275 զինյալներ ուղարկվել են Ադրբեջան օգոստոսին։ Բացի այն, որ զինյալներն ամսական ստանալու են 2000 ԱՄՆ դոլար, նրանց խոստացել են նաև Թուրքիայի քաղաքացիություն։

