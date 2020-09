Le Premier ministre s’adresse aux lauréats du prix « Héros de notre temps »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et son épouse Anna Hakobyan ont assisté à la cérémonie de remise des prix du Héros de notre temps, qui s’est tenue à la cathédrale de Zvartnots dans le cadre des festivités consacrées au 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie.

L’événement a également été suivi par le Président de la République d’Arménie Armen Sarkissian, le Président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan, le Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, Sa Sainteté Gareguin II, le Président de l’Assemblée nationale Ararat Mirzoyan, des membres du gouvernement, des députés, des gouverneurs d’Arménie , des représentants des missions diplomatiques étrangères accréditées en Arménie et d’autres dignitaires.

Les prix ont été décernés à 13 participants de l’émission télévisée « Héros de notre temps », rédigée par le Centre d’information et de relations publiques du Cabinet du Premier ministre de la RA : fondatrice du studio « Mosh » Armine Aghajanyan, vétérinaire Suren Vardanyan, orfèvres Ani Sargsyan et Narine Yeghoyan, fondatrice de « Lucia Food Compan » Lousine Baratyan et Rafael Martirosyan, fondateur du club d’équitation « Asp » Tigran Baghishjanyan, fondateur d’une société de production d’imprimantes 3D Arthur Khojabaghyan, designer, cordonnier Hayk Ananyan, fondateurs d’une société produisant des lunettes « Twinz Babken » et David Khachatryans, éleveur d’escargots Vahe Hakhverdyan, l’apiculteur Karlen Chagharyan, les confiseurs Yolant Hattat et Raffi Rshtuni, ingénieur, co-auteur du robot Robin Karen Khachikyan.

Le Premier ministre Pashinyan a présenté la 13e statuette du Grand Prix à l’un des participants.

L’édition de cette année a présenté deux prix spéciaux. Les médecins ont eu droit à une récompense symbolique pour leur contribution à la lutte contre le COVID-19, tandis que les militaires ont été récompensés pour leur participation active à l’opération défensive à Tavush. Les prix ont été remis au Dr Sargis Ghazaryan et au conscrit Narek Hakobyan.

Saluant les participants, Nikol Pashinyan a déclaré : « Ce fut une soirée vraiment merveilleuse. La première cérémonie de remise des prix « Héros de notre temps » a eu lieu à Gyumri l’année dernière. C’était une entreprise vraiment impressionnante. L’événement de cette année est encore meilleur. Et il est évident qu’un événement très important est apparu sous la forme de la cérémonie de remise des prix du héros de notre temps. Je suis convaincu que nous attendons tous avec impatience ce jour chaque année afin de glorifier les « Héros de notre temps ».

L’événement d’aujourd’hui a commencé par une déclaration selon laquelle nos soldats et nos médecins étaient les vrais héros de cette année. Il est emblématique qu’à mon initiative et par décrets présidentiels, le capitaine des forces armées Ruben Sanamyan et le docteur honoré Hrayr Hovakimyan aient reçu le titre de Héros national de la République d’Arménie, mais ce qui compte le plus, c’est qu’en glorifiant les « Héros de notre temps », nous saluons en fait le potentiel créatif de nos citoyens.

De nombreux héros sont reconnaissants au gouvernement d’avoir droit à des récompenses d’État élevées. En fait, c’est le gouvernement qui les remercie pour leurs actes héroïques, puisqu’ils sont venus réaffirmer ce dont nous parlions. Nous parlions de l’importance de l’effort individuel. Nous parlons du fait que n’importe qui peut créer son propre environnement, peut créer son propre bien-être. Bien entendu, le gouvernement doit jouer un rôle clé en encourageant les héros de notre temps.

Permettez-moi maintenant de vous présenter le principal gagnant du jour. Les Héros de notre programme télévisé méritaient tous le prix principal. En attendant, nous nous sommes demandé ce qui devrait différencier le gagnant du prix principal des autres prétendants. La caractéristique principale de notre protagoniste est qu’il a fait preuve d’une incroyable constance en changeant son mode de vie. Pour autant que nous le sachions, il n’avait aucune raison sérieuse de changer son style de vie. Il avait un travail. De plus, il a longtemps travaillé dans le système bancaire. Plus tard, il a été employé dans le système d’administration publique. Après tout, il a décidé de ne pas poursuivre la carrière de fonctionnaire et s’est lancé dans une sphère où il pouvait profiter de son génie créatif. Il a décidé de créer des jouets pour les enfants qui leur apprendraient à construire de manière créative. Et donc, le nom de notre lauréat principal est Sevak Markosyan. »

Le premier ministre a remis le 13e Grand Prix au fondateur de de la société « Marcos Toys » Sevak Markosyan.