Erevan accueille le festival international de musique ARMÉNIE

Le Festival international de musique d’Arménie se tiendra à Erevan du 24 au 28 septembre 2020. Les amateurs de musique classique pourront profiter de cinq concerts au Complexe sportif et de concerts Karen Demirchyan.

Dans le cadre du 4 ème festival annuel, les artistes célèbres Stella Chen (violon), Denis Kozhukhin (piano), Freddy Kempf (piano), Zia Hyunsu (violon), Andrey Gugnin (piano), Alexey Knyazev (violoncelle), Andreas Ottensamer ( clarinette) seront accueillis en Arménie pour se produire avec l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie.

Sous la direction des chefs Dmitry Yablonsky et Marius Stravinsky, les soirées de concerts mettront en vedette des œuvres de Pyotr Tchaïkovski, Pablo de Sarasate, Ernest Chausson, Alexey Shor.

Le festival est organisé par la Fondation européenne pour le soutien à la culture, l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie, co-organisé par le Complexe sportif et de concerts Karen Demirchyan et l’ONG culturelle Classical Armenia.

« Je suis incroyablement fier et ravi que le Festival international de musique d’Arménie ait lieu à la fin de ce mois, en particulier à un moment aussi difficile pour les secteurs des arts et de la culture. Ce festival promet un programme varié et exaltant d’œuvres de compositeurs classiques et contemporains et comprend des performances de certains de nos artistes les plus célèbres et les plus respectés pratiquant aujourd’hui. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à nos précieux membres du public et aux participants au festival », a déclaré le président de l’EFSC Konstantin Ishkhanov.

Les concerts du festival se dérouleront dans le strict respect de l’anti-épidémie. Pendant ce temps, les concerts seront diffusés en direct en ligne pour être accessibles au public en Arménie et dans le monde entier.