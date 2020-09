L’arménien sera enseigné dans dix établissements étrangers

Le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports a considérablement augmenté le financement de l’enseignement de l’arménien et d’autres matières liées à l’Arménien à l’étranger.

Au cours de l’année universitaire 2020-2021, l’enseignement sera étendu à dix établissements dans huit pays, à savoir à l’Université Charles en République tchèque (République tchèque), à ​​l’Université de Bucarest en Roumanie, à l’Université Ca ’Foscari de Venise et à l’Université Sapienza de Rome ( Italie), l’Université de Salzbourg en Autriche, l’Université du Caire (Égypte), l’Université John F.Kennedy en Argentine, la Maison-musée Lepsius à Potsdam, le Centre Mesrop d’études arméniennes de Halle (Allemagne) et l’Institut d’État de Moscou des relations internationales (Russie).

Le ministère poursuit ainsi l’objectif de soutenir la vulgarisation de la langue arménienne et des études arméniennes dans les universités et centres de recherche étrangers. Le programme offre également l’occasion de mieux faire connaître la culture et l’identité arméniennes, de stimuler l’intérêt international pour notre peuple et notre culture et de promouvoir la préservation des valeurs arméniennes dans les communautés arméniennes locales.

L’enseignement sera assuré principalement par des arménologues locaux, parfois par un spécialiste envoyé d’Arménie (Université de Bucarest).

Le statut juridique de l’arménien est différent. L’arménien est enseigné pendant trois ans pour les linguistes à l’Université de Ca Foscari à Venise. C’est une matière facultative à Bucarest. D’autres matières liées à l’Arménie telles que l’histoire arménienne, l’histoire du christianisme arménien, la littérature arménienne, etc. seront enseignées à Prague et à Salzbourg.