La Russie nie le rapport azéri déformé sur la discussion sur le Haut-Karabagh lors de la réunion de Lavrov

Moscou par la voie de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a nié le rapport azéri déformé à propos des discussions sur le Haut-Karabagh entre Sergueï Lavrov et la présidente du Parlement azéri.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a souligné que ce sont les déclarations officielles du ministère russe des Affaires étrangères qui devraient être prises comme base, et non les commentaires des sites d’information azéris concernant la rencontre entre du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et la présidente du Parlement azéri, discussions à propos du règlement du conflit du Haut-Karabagh.

Au sujet de ces entretiens entre Sergueï Lavrov et la Présidente du Parlement azéri Sahiba Gafarova à Moscou mardi, les médias azéris avaient diffusé -comme d’habitude- de fausses informations, affirmant qu’au cours de la réunion Lavrov a annoncé « que la Russie est en faveur du retour des cinq régions occupées par l’armée arménienne en Azerbaïdjan » et que « la position du Premier ministre arménien Nikol Pachinyan sur le conflit du Karabakh entrave la résolution du processus de paix ».

Les azéris prenant leurs désirs pour une réalité ont déformé sans vergogne l’information !

Ni la lecture du ministère russe des Affaires étrangères ni la vidéo de la réunion ne contiennent ces informations, la seule source étant les médias d’information de propagande d’État d’Azerbaïdjan.

Maria Zakharova a en outre affirmé « Tout le monde est bien conscient de la position de la Russie sur la question du règlement du conflit du Haut-Karabakh, et je vous demande de vous laisser guider par cette même position et non par divers commentaires faits non par la partie russe ». Une gifle de plus pour la propagande azérie qui est connu pour la non fiabilité de ses informations…

Krikor Amirzayan