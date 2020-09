Des fournitures médicales fabriquées en Artsakh remises au centre chirurgical de Los Angeles

Selon la représentation permanente de la République d’Artsakh aux États-Unis, les fournitures médicales fabriquées en République d’Artsakh ont été transférées au Chevy Chase Surgery Center à Los Angeles.

L’administrateur en chef du Centre de chirurgie Chevy Chase Raffi Sarkissian a exprimé sa gratitude au Président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan, au Gouvernement d’Artsakh et à tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de cette importante initiative.

Raffi Sargsyan a assuré, à son tour, que le Chevy Chase Center continuerait à soutenir l’Artsakh et l’Arménie, à la fois en termes de formation professionnelle du personnel médical et de fourniture du matériel médical nécessaire, visant à contribuer au développement et à l’amélioration des systèmes de santé de les deux états arméniens.