Le gouvernement arménien a confirmé hier qu’il avait embauché une société de lobbying basée à Washington avant de nouvelles négociations avec des responsables américains qui, espère-t-il, renforceront les relations américano-arméniennes.

Des dossiers de lobbying à Washington ont révélé la semaine dernière l’existence d’un contrat d’une durée d’un mois entre le gouvernement et le cabinet d’avocats Alston & Bird d’une valeur de 10 000 dollars. Il a été signé le 15 septembre par l’ambassadeur arménien aux États-Unis Varuzhan Nersesyan et Bob Dole, un ancien sénateur américain pro-arménien qui travaille maintenant comme conseiller spécial chez Alston & Bird.

« Nous allons aider la République d’Arménie dans ses efforts pour s’appuyer sur le partenariat stratégique avec les États-Unis avant les négociations diplomatiques prévues en octobre 2020 », a déclaré Dole, 97 ans, dans une lettre adressée à Nersesyan.

« Suivant cet engagement, Alston & Bird suivra les événements actuels concernant les relations américano-arméniennes et fournira des conseils stratégiques en vue d’améliorer ces relations, a-t-il écrit. Ces services peuvent inclure la sensibilisation des fonctionnaires du gouvernement des États-Unis ainsi que des membres du Congrès et leur personnel. »

Le cabinet de lobbying aidera Erevan à se préparer pour le dernier cycle du dialogue stratégique américano-arménien qui aura lieu à Washington le mois prochain. La délégation arménienne devrait être dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian.

« Le format et le niveau de la réunion finale sont toujours en cours de discussion », a affirmé Armella Shakarian, cheffe du bureau des États-Unis et du Canada au ministère arménien des Affaires étrangères. Cela devrait être vérifié au cours de la semaine prochaine, a-t-elle précisé.

La première session du « dialogue stratégique » s’est tenue à Erevan en mai 2019. De hauts responsables américains et arméniens ont discuté d’un large éventail de questions et se sont engagés à œuvrer pour des relations bilatérales plus étroites. Les deux parties ont tenu deux autres sessions via un lien vidéo au début du mois.

Shakarian a ajouté que le dialogue avait élargi la portée des questions à l’ordre du jour de la coopération américano-arménienne. « Nous attendons la mise en œuvre de projets de plus grande envergure et le développement de liens économiques avec les États-Unis », a-t-elle expliqué au service arménien de RFE / RL.

Le responsable a ajouté que les questions de défense et de sécurité sont également à l’ordre du jour du dialogue. « Nous discutons des moyens d’approfondir les relations dans ces domaines », a-t-elle dit.

Les responsables américains ont promis une plus grande aide financière à l’Arménie après les pourparlers de mai 2019. Washington a augmenté cette aide de 40 %, à plus de 60 millions de dollars, l’année dernière pour soutenir la mise en œuvre de l’ambitieux programme de réforme du gouvernement arménien.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a salué les efforts déclarés du gouvernement pour éradiquer la corruption, renforcer l’état de droit et améliorer l’environnement commercial national lorsqu’il a félicité l’Arménie à l’occasion de son indépendance lundi.