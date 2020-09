La banque franco-arménienne ACBA-Crédit Agricole a ouvert une filiale à Meghri au sud de l’Arménie

La banque franco-arménienne l’ACBA-Crédit Agricole l’un des premiers établissements bancaires d’Arménie, vient d’ouvrir des bureaux à Meghri au sud de l’Arménie, près de la frontière iranienne. Ces bureaux sont les 61e de l’ACBA-Crédit Agricole qui est présente sur tout le territoire de l’Arménie.

A Meghri elle proposera l’ensemble des services de la banque. « Ici nous pourrons développer l’agriculture qui permettra à la population d’être présents avec les fruits connus et sa production non seulement sur le marché de l’Arménie mais également en Russie et à dans d’autres pays étrangers » dit Hakob Andreasyan le directeur de l’ACBA Bank. Les clients de Meghri outre les nombreux services proposés par la banque pourront également acquérir des cartes de crédit ArCa Business et des Visa Business. Tandis que son service Express Banking -pour paiement des impôts, taxes, crédits- sera opérationnel jour et nuit 7j/7.

Krikor Amirzayan