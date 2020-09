Bruxelles, 23 sept 2020 (AFP) - L’Otan a fait état mercredi "de bons

progrès" dans les pourparlers militaires entre la Grèce et la Turquie pour

éviter des affrontements en Méditerranée orientale, où les tensions sont vives

entre les deux pays.

Le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg, a annoncé que les

responsables militaires des deux pays avaient eu une demi-douzaine de réunions

au siège de l’Otan pour essayer de convenir d’un « mécanisme de déconfliction »

afin d’éviter le risque d’affrontements aériens ou maritimes accidentels.

« Ces réunions sont en cours et de bons progrès ont été réalisés », a-t-il

assuré après des entretiens au siège de l’Otan avec le chef du gouvernement

espagnol Pedro Sanchez.

"Il s’agit de pourparlers militaires techniques. Ils complètent les efforts

diplomatiques menés par l’Allemagne pour résoudre le conflit", a-t-il précisé.

Les tensions sont montées en puissance au cours des derniers mois entre la

Grèce et la Turquie, deux membres de l’Otan, et la crainte d’un affrontement

armé à cause d’un incident naval a été évoqué.

L’Allemagne a entrepris une médiation et Athènes et Ankara ont accepté

mardi d’entamer des discussions bilatérales pour tenter de résoudre la crise.

Jens Stoltenberg a salué cette décision, et Pedro Sanchez l’a décrite comme

« un pas important dans la bonne direction ».