La Chine ouvre un nouveau complexe d’ambassades, Armen Sarkissian s’y rend

Le président Armen Sarkissian a visité hier le nouveau et vaste complexe d’ambassades de Chine en Arménie, affirmant que sa construction soulignait le désir de Pékin d’approfondir les relations sino-arméniennes.

Les travaux du nouveau bâtiment de l’ambassade de Chine et des installations adjacentes à Erevan ont commencé il y a trois ans. Les responsables avaient annoncé à l’époque qu’il s’agirait de la deuxième plus grande mission diplomatique de la Chine dans l’ex-Union soviétique.

« Vous êtes le premier et le plus honorable invité de notre nouvelle ambassade », a noté l’ambassadeur chinois Tian Erlong à (...)