L’opposition demande la tenue d’élections anticipées

La Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun) et deux autres partis d’opposition exigeront la tenue de nouvelles élections législatives lors de leur premier rassemblement conjoint prévu le 8 octobre, a révélé hier un dirigeant de la FRA.

La FRA, le parti Arménie prospère (BHK) et le parti Hayrenik avaient ​​annoncé mardi leur décision de rassembler leurs partisans sur la place de la Liberté à Erevan. Dans une déclaration commune, ils ont dénoncé le Premier ministre Nikol Pashinian et son cabinet et ont cité « la nécessité de former un nouveau type de gouvernement national ».

« La principale revendication concerne les élections législatives d’avant-mandat et cela nécessite la démission du Premier ministre, a déclaré Ishkhan Saghatelian de la FRA au service arménien de RFE / RL. D’autres détails seront exprimés lors de ce rassemblement. »

Quelques heures à peine après l’annonce faite par les trois partis, il est apparu qu’un tribunal d’Erevan avait prévu une audience concernant l’arrestation préalable au procès du chef du BHK inculpé, Gagik Tsarukian, une arrestation voulue par des procureurs. Tsarukian et ses avocats ne se sont pas présentés à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à la reporter à vendredi.

Alen Simonian, un haut député du bloc au pouvoir Mon pas, a affirmé que le rassemblement prévu visait à aider Tsarukian à éviter d’être arrêté pour des accusations d’achat de voix fortement démenties par lui.

Saghatelian a catégoriquement nié une telle connexion : « Au contraire, nous affirmons que ces autorités continuent d’essayer de faire taire leurs opposants politiques à travers des affaires criminelles et des persécutions ».

Le politique de la FRA a insisté sur le fait pour que le rassemblement se déroulera comme prévu même si Tsarukian est arrêté. Mais « nous espérons que les autorités n’opteront pas pour cela », a-t-il commenté.

Les trois partis avaient convenu en juin de travailler ensemble pour contester le gouvernement peu de temps après que Tsarukian a été déchu de son immunité parlementaire et a été accusé de corruption d’électeurs avant les élections législatives de 2017. Le dirigeant du BHK, qui est l’un des hommes les plus riches d’Arménie, rejette les accusations comme étant politiquement motivées.

Avec 8,3% des voix, le parti de Tsarukian est arrivé loin derrière lors des dernières élections tenues en décembre 2018 et largement reconnu comme démocratique. La FRA n’a obtenu que 3,9%, ne remportant aucun siège au Parlement.

La FRA et le BHK étaient représentés depuis des années dans le gouvernement de l’ancien président Serge Sarkissian, renversé lors de la « révolution de velours » de 2018. Ils ont rejoint le premier cabinet de Pachinian formé en mai 2018, mais en ont été évincés cinq mois plus tard lorsque le Premier ministre les a accusés de collaborer secrètement avec le Parti républicain anciennement au pouvoir.

Le troisième parti d’opposition, Hayrenik, a été créé au début de cette année par Artur Vanetsian, ancien chef du service de sécurité nationale (NSS). Vanetsian s’est brouillé avec Pachinian et a démissionné de son poste de directeur du NSS en septembre 2019.