La société américaine de technologies du numérique SADA Systems désire installer un centre en Arménie

La société américaine des technologies numériques et informatiques SADA Systems basée à Los Angeles en Californie, désire installer une filiale en Arménie. Son fondateur et président du Conseil, Hovik Safoyan a rencontré à Erévan le ministre arménien des Hautes technologies Hakob Arshakyan et lui a fait part de l’installation de la société américaine en Arménie. Le propriétaire de SADA Systems a fait par de sa joie sur cette installation de sa société en Arménie où les talents en matière de technologies nouvelles ou des technologies du monde numérique sont nombreux. Le projet de SADA Systems est l’installation à Erévan d’un centre global des résolutions technologiques avec un plan qui sera présenté dans un très proche avenir.

Le ministre a souligné l’importance d’une telle installation d’une société étrangère en Arménie entrant pleinement dans le projet de développement des technologies de l’information mis en place par le ministère. Il a également souligné l’importance des membres de la diaspora arménienne dans ces projets de développements en Arménie. De son côté Hovik Safoyan a indiqué que « l’Arménie n’est pas un pays où on fait de la bienfaisance, mais c’est un pays lucratif tant pour les sociétés qui s’y installent que pour l’Arménie ». SADA Systems créera en Arménie des emplois sur des postes d’ingénierie en préparant également sur place des spécialistes Arméniens.

Krikor Amirzayan