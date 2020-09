Du 16 au 2O novembre se dérouleront sur le territoire de l’Arménie les exercices militaires « Shant-2020 » a indiqué le service des relations publiques ministère arménien de la Défense. Des manœuvres visant à perfectionner les capacités de l’Armée arménienne. Au cœur de ces manœuvres les soldats engagés seront sollicités pour un certain nombre d’exercices dont celui lié au transport des troupes et de l’observation des capacités des militaires. Ces derniers mois l’Armée arménienne multiplie les exercices militaires de perfectionnement de ses capacités offensives et défensives.

Krikor Amirzayan