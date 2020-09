Interview de Robert Emmiyan le président de la Fédération arménienne d’athlétisme de retour de Roumanie où l’Arménie gagna 3 médailles d’or

De retour à Paris après la brillante prestation de l’équipe d’Arménie d’athlétisme à Cluj-Napoca en Roumanie où elle gagna 3 médailles d’or aux Jeux Balkaniques, Robert Emmiyan le président de la Fédération arménienne d’athlétisme ne cachait pas sa joie.

Joint au téléphone, Robert Emmiyan qui est toujours l’actuel détenteur du record d’Europe de saut en longueur (8,86 m réalisé il y a 33 ans à Tsakhkadzor en Arménie) affirmait « je suis très satisfait de la performance de nos 12 athlètes présents du 19 au 20 septembre aux Jeux Balkaniques à Cluj-Napoca en Roumanie qui était la première compétition internationale pour l’équipe d’Arménie depuis sept mois. Et les résultats enregistrés furent à la hauteur et même au-delà de nos attentes ».



Robert Emmiyan continue « nous avons fait venir en Arménie et octroyé la nationalité arménienne à Alex Donikyan un sprinter de grande classe. Récemment à Zagreb en Croatie il a réalisé 10’’55 sur le 100 mètres réalisant un nouveau record d’Arménie. J’espère qu’il se qualifiera pour les Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain. Les 3 médailles des Jeux Balkaniques furent l’œuvre de Yervand Mkrtchyan qui a remporté la course des 1 500 m avec un temps de 3’47’’60. Yervand Mkrtchyan a également remporté une deuxième médaille d’or dans la course des 3 000 mètres avec un temps de 8’12"02. Enfin l’athlète de Kapan, Levon Aghasyan a fait au triple saut un performance de 16m53 pour gagner également la médaille d’or, la troisième de l’Arménie ».

Robert Emmiyan ne manque pas d’éloges sur ses jeunes athlètes qui ont beaucoup d’avenir « et nous donnerons sans doute d’autres occasions de joie avec de nouvelles médailles et performances ». Une équipe d’Arménie d’athlétisme qui débutera dès le mois de décembre prochain les compétitions internationales de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain. « Comme a Rio nous devrions avoir 6 représentants à ces jeux » dit-il.

Robert Emmiyan évoque également les projets de développement des infrastructures en Arménie avec une rénovation de la piste d’athlétisme et autres équipements au stade d’Artashat à quelques kilomètres d’Erévan. Projets également à Vanadzor et Gumri sa ville de naissance. Et surtout à Erévan où Robert Emmiyan lutte depuis plusieurs années déjà pour l’établissement d’une piste d’athlétisme. « Au stade Républicain d’Erévan ou ailleurs dans la capitale » nous confie-t-il. Et d’ajouter « ce sont des projets, j’ai de nombreuses promesses même au plus haut niveau de l’Etat…mais pour l’heure rien de concret ». Robert Emmiyan en homme de conviction et d’action au profit du développement de l’athlétisme arménien ne lâchera pas l’affaire. Et l’homme, ce grand champion, est connu pour sa constance dans ses idées… « L’athlétisme est aujourd’hui une discipline sportive très suivie et médiatisée dans le monde. Il faut que l’Arménie prenne la juste mesure de cet élément pour se faire connaitre encore plus dans le monde » conclut Robert Emmiyan. Photos extraites de la page d’Aram Ugujyan.

Krikor Amirzayan