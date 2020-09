Le président de l’Artsakh a inspecté les travaux d’une route de 17 km entre Vardenis-Martakert et Karvadjar

Le 22 septembre Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh était en visite de travail dans les régions de Chahoumian et Martakert.

Il inspecta les travaux de goudronnage de la route reliant sur 17 km les villes de Vardenis-Martakert à Karvadjar. Des travaux de qualité selon les spécialistes. Le président de l’Artsakh a affirmé que cette route avait pour la ville de Karvadjar et la région de Chahoumian un intérêt stratégique de grande importance pour le développement de la région. Le gouvernement de l’Artsakh soutient entièrement le projet et met en place un plan de développement sur les cinq prochaines années. Arayik Harutyunyan a été lors de cette inspection jusqu’au point frontalier -entre l’Artsakh et l’Arménie- de Kharkapout.

Krikor Amirzayan