L’international arménien Varazdat Haroyan a quitté le club russe de l’Oural

L’international arménien Varazdat Haroyan défenseur du club russe d’Oural vient de quitter ce dernier a informé le journal sportif russe Sport24. Sur accord des deux parties Varazdat Haroyan et l’Oural d’Ekaterinbourg ont cessé leur collaboration. Varazdat Haroyan était arrivé à l’Oural en 2017. Sport24 indique que plusieurs clubs russes et polonais s’intéressent des services de l’Arménien et seraient déjà en pourparlers avec le joueur. Lors des deux dernières rencontres de l’Arménie en Ligue des nations, en l’absence d’Henrikh Mkhitaryan face à la Macédoine du Nord et l’Estonie, Varazdat Haroyan était titulaire et avait porté le brassard de capitaine de la sélection arménienne.

Krikor Amirzayan