Un élu de la Drôme écrit à son sénateur

Gilles Avakian, Conseiller municipal de Volvent, dans la Drôme, a adressé le message suivant au sénateur Gilbert Bouchet, qui l’a fait suivre au sénateur Christian Cambon, Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat :

Monsieur le Sénateur,

Suite à notre rencontre, nous vous remercions de votre soutien et vous faisons parvenir comme convenu ces éléments d’informations concernant l’agression militaire de l’Azerbaïdjan (encouragé par la Turquie) contre l’Arménie le 12 juillet 2020 et réclamons la paix dans la région.

Cordialement,

Gilles Avakian, Conseiller municipal de Volvent 26 470

Soutenu par l’association des Amis du Centre du Patrimoine Arménien de Valence

« L’offensive militaire, déclenchée le 12 juillet dernier par l’Azerbaïdjan dans la région arménienne du Tavouch, frappant les postes frontières et ciblant des civils (école, usine de masque, voitures et habitations de particuliers...) est une violation grave des frontières arméniennes. Cette agression doit être fermement condamnée par la France et la communauté internationale.

La sécurité des populations des Républiques d’Arménie et d’Artsakh ne peut pas être mise en danger impunément par le régime autoritaire azéri. L’ONU doit reconnaître la République de l’Artsakh pour permettre la participation de ses autorités aux pourparlers et aboutir à une paix juste par des voies pacifiques et diplomatiques. Les manœuvres et exercices militaires actuelles entre la Turquie et l’Azerbaïdjan sur les frontières arméniennes sont une provocation et mettent en péril la paix dans cette région. »

Voici la réponse de Christian Cambon à Gilbert Bouchet :