Le panneau de l’école arménienne KZV de San Francisco victime de coup de feu pendant le week-end

Deux mois après que l’école arménienne Krouzian-Zekarian-Vasbouragan ait été vandalisée et quelques jours après que le centre arménien adjacent à l’église arménienne Saint-Grégoire ait été soumis à un incendie criminel, le panneau de l’école arménienne KZV a été victime d’un coup de feu ce week-end.

Le département de police de San Francisco enquête sur des incidents qui se sont produits dans une école située sur le pâté de maisons 800 de Brotherhood Way et dans une église située sur le bloc d’unité de Commonwealth Avenue. La SFPD enquête sur ces incidents en tant que crimes de haine. Le SFPD a pris des mesures pour accroître la sûreté et la sécurité de la communauté et pour les sites physiques.

Des agents patrouillaient dans l’école arménienne KZV au 825 Brotherhood Way vers 2 h 25 samedi matin quand quelqu’un a tiré une balle qui a endommagé le panneau de l’école, selon la police. Personne n’a été blessé par les coups de feu.

Les officiers ont été affectés à la garde de l’école après que le campus a été marqué avec des graffitis anti-arméniens en juillet et qu’un bâtiment de l’église sur l’avenue Commonwealth près du district de Richmond a pris feu dans un acte d’incendie criminel jeudi dernier.

Les agents ont immédiatement recherché la source des coups de feu, mais aucun suspect n’a été localisé. Au cours de la perquisition, les agents ont trouvé une enseigne endommagée devant l’école, qui semblait être causée par une balle, mais aucune blessure n’a été signalée.

« Nous ne tolérerons pas l’intimidation », a tweeté la représentante américaine Jackie Speier, d’origine arménienne, en réponse aux deux premiers incidents. « L’amour triomphera de la haine. L’espoir vaincra la peur. Les responsables seront tenus responsables. »