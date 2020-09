Commentaire de la porte-parole du Ministère des Affaires d’Etrangères d’Arménie sur les déclarations faites par le président azerbaïdjanais pendant la cérémonie de lancement des opérations maritimes

Les déclarations, faites par le président de l’Azerbaïdjan lors de la cérémonie de lancement des opérations maritimes du gisement « Abchéron », sont profondément décevantes. Ils démontrent l’incapacité du dirigeant du pays voisin à percevoir sobrement et sans émotions douloureuses la réalité existante et son propre rôle dans la création de cette réalité.

Une telle rhétorique, contenant des allégations manifestement sans fondement et même fausses, ne rend hommage à aucun chef d’État.

Nous sommes conscients des dommages infligés par l’Azerbaïdjan au processus de paix par l’agression d’avril 2016 et l’escalade militaire lancée en juillet 2020. Afin que ces dommages ne deviennent irréversibles, le Gouvernement azerbaïdjanais devrait reconsidérer sa politique de recours à la force et à la menace de force, renoncer à ses tentatives de déstabilisation de la paix et de la sécurité régionales en impliquant des acteurs non régionaux, et se préparer à un règlement pacifique.

L’Arménie est confiante dans sa capacité à protéger le droit du peuple d’Artsakh à l’autodétermination et le droit de vivre dans sa patrie historique, et nous soulignons une fois de plus en toute confiance qu’il n’existe pas d’alternative à une résolution pacifique du conflit.