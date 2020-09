Ankinée, Karoline et Hakob, se produiront au ! POC ! d’Alfortville ( salle confluence ) le 21 novembre 2020 à 19h30.

Duos, interprétations de grands standards Americains, Français et Arméniens ; 2H De show et de spectacle en soutien à « My Ouai ! ».

Guests : Jivan GASPARYAN Jr. et Loussiné MARTIROSSIAN.

www.myouai.fr

En participant à ce concert, vous soutenez la réalisation de projets à destination de l’association « My Ouai ! ».

Elle œuvre pour l’éveil musical et artistique d’enfants atteints d’autisme ou handicapés.

Les bénéfices de cette soirée permettront :

Le financement d’instruments de musique,

Le financement d’un emploi à temps plein, pour le pôle de musicothérapie.