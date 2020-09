Pari tenu !

La collecte en soutien à Elise Care organisée au pied levée par la Croix Bleue des Arméniens de France est terminée en région parisienne.

Près de 700 kg de denrées alimentaires et produits pour Bébé ont été livrés hier dans les locaux de l’organisation.

Les cartons seront transportés en fin de semaine à Marseille pour être acheminés en bateau jusqu’à Beyrouth bien à l’abri dans le camion d’ Elise Care

Cette collecte sera remise à la Croix de Secours du Liban, le LOKH, l’homologue locale de la CBAF.

Merci à tous les donateurs qui se sont mobilisés auprès des sections d’Alfortville, d’Asnières, de Bagneux et de Paris. Et merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien aux membres de la CBAF