Zareh Sinanyan a rencontré des journalistes arméniens des États-Unis et du Canada

Le Haut-Commissaire aux Affaires de la Diaspora, Zareh Sinanian, a eu une réunion en ligne avec des journalistes de deux douzaines de médias arméniens opérant aux États-Unis et au Canada.

Un responsable du Haut-Commissariat aux Affaires de la diaspora a déclaré qu’en souhaitant la bienvenue aux participants, le Haut-Commissaire a noté le travail des médias arméniens dans la diaspora, son rôle dans le renforcement de la coopération Arménie-Diaspora et la sensibilisation de nos compatriotes de la diaspora.

Au cours de la réunion, qui a duré environ 2 heures, le Haut-Commissaire a présenté à la communauté journalistique les programmes du Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora, notamment en mettant l’accent sur le paquet d’intégration des Libano-Arméniens, la création d’un centre d’intégration de rapatriement, etc.

L’éventail des questions des participants était large, des problèmes des Libanais-Arméniens aux investissements, au rapatriement et aux développements en Arménie.

À la fin de la réunion, les participants et Le Haut-Commissaire aux Affaires de la Diaspora Zareh Sinanyan ont exprimé l’espoir de discussions régulières à une telle échelle, dans le but de renforcer également « la communication entre l’Arménie et la diaspora », indique le communiqué.