Les résultats de la deuxième journée du championnat féminin d’Arménie

La deuxième journée du championnat féminin d’Arménie fut disputée le 19 et 20 septembre.

Alashkert écrasa Urartu par un score-fleuve de 6-0 avec un triplé de Baydzar Asatryan. Les autres buts furent inscrits par Arminé Khatchatryan, Oxana Pizlova et Sousik Badalyan.

Les filles de Gumri se sont imposées à l’extérieur sur le score de 4-1 face à Gandzasar Kapan et Hayasa a vaincu Pyunik Erévan par 2-1.

Krikor Amirzayan