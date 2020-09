Des partis d’opposition préparent une première manifestation en commun

La Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktsutyun) et deux autres partis d’opposition, dirigés respectivement par l’homme d’affaires Gagik Tsarukian et l’ancien directeur du service de sécurité nationale Artur Vanetsian, ont annoncé hier qu’ils organiseraient un rassemblement antigouvernemental commun le 8 octobre.

Dans une déclaration commune, la FRA, le parti Arménie prospère (BHK) et le parti Hayrenik (Patrie) ont accusé le gouvernement d’avoir « échoué partout » et de mettre en danger les « perspectives de développement » du pays. Ils ont cité « la nécessité de former un nouveau type de gouvernement (...)