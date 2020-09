Bénédiction des premières pierres de la future église de Dilidjan dans la région du Tavouche

Le 22 septembre furent bénies les premières pierres de l’église de Dilidjan dans la région du Tavouche. Cette dernière fut réalisée par l’évêque Bagrat Galstyan le responsable du diocèse de l’Eglise arménienne du Tavouche et du père Chavarch Simonyan. L’église de Dilidjan est financée par le Fonds de développement « Ani » de la défense du Patrimoine arménien, ainsi que la mairie de Dilidjan et de Sainte-Etchmiadzine.

La ville de Dilidjan dispose d’un grand potentiel touristique et le tourisme a connu une intense activité ces dernières années. L’église se trouve sur la rive de la rivière Aghstev. Depuis 80 ans déjà Dilidjan n’a pas sa propre église, actuellement les services religieux se déroulant dans le complexe hôtelier de l’Ancienne Dilidjan. La nouvelle église pourra accueillir plus de 300 fidèles. Elle disposera d’une école du dimanche.

Krikor Amirzayan