Macron et Erdogan vont se parler mardi soir

Paris, 22 sept 2020 (AFP) - Le président français Emmanuel Macron et son

homologue turc Recep Tayyip Erdogan vont se parler par téléphone mardi soir

pour évoquer les tensions en Méditerranée orientale, selon le palais de

l’Elysée.

L’entretien, à l’avant-veille d’un sommet européen consacré à la crise en

Méditerranée orientale, survient alors qu’Ankara a annoncé que Turquie et

Grèce étaient prêtes à entamer des pourparlers sur leurs différends.

L’entretien, proposé à l’initiative du président français, est prévu aux

alentours de 19H00 (17H00 GMT), selon l’entourage de la présidence, qui ajoute

qu’Emmanuel Macron « va réaffirmer les positions de la France et de l’Europe »

sur les différends avec Ankara.

La Turquie et la Grèce, toutes deux membres de l’Otan, se déchirent à

propos de gisements d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, dans une zone

qu’Athènes estime relever de sa souveraineté.

Le 10 août, la Turquie a envoyé un navire de prospection sismique

accompagné de navires de guerre dans les eaux entre la Grèce et Chypre. La

tension s’est aggravée fin août lorsque les deux pays ont effectué des

manœuvres militaires rivales. La France a déployé des moyens militaires dans

la zone en soutien à la Grèce, membre de l’Union européenne.

La crise est au programme d’un sommet européen les 24 et 25 septembre à

Bruxelles, et certains pays européens ont estimé que l’UE pourrait prendre des

sanctions contre Ankara.

Berlin a tenté d’organiser une médiation entre la Grèce et la Turquie et la

France a dit à plusieurs reprises vouloir qu’Ankara revienne à la table de

négociation.

Lors d’une visioconférence mardi entre le président turc Recep Tayyip

Erdogan, la chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil

européen Charles Michel, les participants ont affirmé que la Turquie et la

Grèce étaient « prêtes pour commencer des pourparlers exploratoires » au sujet

de la Méditerranée orientale où les deux pays se disputent des zones

potentiellement riches en gaz naturel, selon Ankara.

Outre ce contentieux, la France et la Turquie sont opposées sur plusieurs

dossiers, comme la guerre en Libye où il y eut en juin un incident militaire

entre les marines turque et française.

"Nous avons avec ce pays un certains nombre d’oppositions, d’irritants

majeurs", avait résumé le 6 septembre le ministre français des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian, citant, outre la Méditerranée orientale "le

respect des droits de l’Homme (...), le chantage aux migrations (...), la

Libye".