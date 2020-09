Plusieurs bâtiments et monuments d’Amérique du Sud furent éclairés aux couleurs de l’Arménie le 21 septembre

L’Ambassade d’Arménie en Argentine, Uruguay, Chili, Pérou et Paraguay a informé sur sa page facebook que plusieurs sites et constructions des villes d’Amérique du sud avaient été éclairées aux couleurs de l’Arménie le 21 septembre à l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie. Ainsi furent éclairées par le tricolore arménien l’hôtel Victoria Plaza de Montevideo (Uruguay), Le monument d’histoire nationale de Rosario (Argentine), le phare du Bicentenaire de Cordoba (Argentine) et le planétarium Galileo Galilei de Buenos Aires (Argentine). L’Argentine et l’Uruguay comptant les plus importantes communautés arméniennes d’Amérique du Sud. A noter qu’au Brésil le Christ Rédempteur dominant la baie de Rio de Janeiro fut également éclairée aux couleurs de l’Arménie.

Krikor Amirzayan