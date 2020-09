Tateos Topalian un Arménien du Liban a fêté son 108e anniversaire

A l’initiative du Syndicat des journalistes du Liban, un Arménien, Tateos Topalian a été honoré indique le site Arevelk.am qui se base sur une information issue du gouvernement libanais. Joseph Kesayfé le président du Syndicat des journalistes du Liban a rendu visite dans la ville de Jbeyl (Liban) à la maison des Topalian à l’occasion du 108e anniversaire du grand-père. Il a souhaité santé et longue vie à Tateos Topalian qui fêtait ses 108 ans. Le président du Syndicat des journalistes a affirmé que T. Topalian était un enfant d’une famille de réfugiés et il a toute sa vie aimé le Liban et son développement. Tateos Topalian est le père d’un journaliste arménien, Hagop Topalian qui collabore à nombre de journaux libanais paraissant en arabe.

Krikor Amirzayan