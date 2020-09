Le Catholicos Aram I a félicité le Président arménien à l’occasion du Jour de l’indépendance

Le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, sa Sainteté Aram Ier a dans une lettre adressée au Président arménien Armen Sarkissian, félicité ce dernier à l’occasion de la Journée de l’Indépendance le 21 septembre. La République d’Arménie fêtant lundi le 29e anniversaire de son indépendance.

« À cette occasion de la Journée de l’Indépendance de l’Arménie, nous réaffirmons que le Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie continuera de soutenir le renforcement de l’indépendance de notre patrie, ainsi que tous les projets visant à la renforcer et à la prospérer davantage » a écrit dans son message le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, sa Sainteté Aram I dans sa lettre. In a également souhaité au Président arménien bonne santé et succès.

Krikor Amirzayan