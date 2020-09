Les chutes du Niagara éclairées aux couleurs de l’Arménie le 21 septembre : spectacle magique !

À l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie au Canada, grâce à la coopération de l’Ambassade d’Arménie et le Comité du parc du Niagara, les célèbres chutes du Niagara furent éclairées le 21 septembre aux couleurs du drapeau arménien. Un spectacle magique !

Une vision spectaculaire de ces chutes mondialement connues qui prirent durant plusieurs heures les couleurs de l’Arménie en solidarité avec la Journée de l’Indépendance fêtée en Arménie et en diaspora. Le Canada et l’Arménie étant deux pays amis. Le Canada recensant une grande communauté arménienne surtout à Montréal et un moins nombreuse dans la capitale Toronto. Les chutes du Niagara étant au Canada près de la frontière des Etats-Unis.

Krikor Amirzayan