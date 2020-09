Corinne Zarzavatdjian au Comedy Palace de Valence le 24 et 25 octobre

Un seule en scène de et par Corinne Zarzavatdjian, mise en scène par Thierry Beccaro « Zarzavatdjian, un nom à coucher dehors ! ».

Le script :

Comment faire pour vivre et survivre avec un nom de famille imprononçable…encore plus compliqué que le nom d’un meuble Ikéa !

Handicap, atout... d’un nom qui fait quand même un sacré carton au scrabble !

Au début il y a un nom... Il nous présente aux autres et nous rattache à notre histoire, à nos origines mais il dissimule également beaucoup de frustrations. En revanche, il est aussi à l’origine de situations les plus cocasses !



De la naissance au mariage... le parcours de Corinne Zarzavatdjian est riche en péripéties, en rencontres, semé d’embuches et de situations comiques où les décalages culturels sont présentés comme une véritable richesse ! Une auto dérision qui nous permet de découvrir les moqueries de ses copines de classe, les railleries des professeurs, les grands-frères chahuteurs, les éventuels fiancés français et arméniens…une histoire qui fait écho à la nôtre !

Après 6 mois de représentations à Paris, Corinne Zarzavatdjian vient jouer à Valence, après Marseille et Grenoble…

Deux soirées organisées au Comedy Palace, l’occasion de découvrir un spectacle d’1h20 tour à tour émouvant, drôle, nostalgique et tendre, au rythme soutenu, aux tableaux qui s’enchaînent et où chacun peut se retrouver... de A à Z !

La genèse du spectacle avec Thierry Beccaro :

« Mon parcours est multiple avec la radio, la télé, l’écriture, le théâtre et …la peinture, une autre de mes passions. Tout cela avec le même plaisir, la joie et la chance de faire de belles rencontres. Parmi ces belles rencontres Corinne Zarzavatdjian qui m’a proposé de l’accompagner dans ce joli voyage à travers un nom, une famille, un pays, un peuple, une histoire et un nom difficile à prononcer, difficile à écrire mais qui résume en fait tout ce qui construit notre vie, ses joies, ses peines, ses douleurs et ses bonheurs ! Un nom à coucher dehors parfois, mais qu’on aime par-dessus tout. Dedans comme dehors »

Infos pratiques :

Samedi 24 à 20h45 et dimanche 25 octobre 2020 à 17h

Le Comedy Palace, 12 rue Pasteur à Valence. Réservations : 06 82 70 21 83