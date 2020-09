Célébration du 29 ème anniversaire de la République d’Arménie à Marseille

Ce lundi 21 septembre en la Cour d’honneur de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs du Prado à Marseille, avait lieu une cérémonie pour célébrer le 29e anniversaire de la République d’Arménie.

Les mesures sanitaires strictes imposées par Christophe Mirmand, nouveau préfet des Bouches - du - Rhône, de la région Provence - Alpes - Côte - d’Azur, étaient respectées pour l’occasion.

C’est en petit comité qu’une dizaine de personnes masquées ont ainsi solennellement honoré l’événement avec un dépôt de gerbes et des discours en arménien.



Ce rassemblement était organisé à l’initiative du colonel Hovsep Hovsepian, récemment décoré de l’Ordre de « La Croix de Combat » par le président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan et du Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan.



Robert Azilazian, président de la Cathédrale du Prado et du Diocèse de l’Église apostolique arménienne de France, Lusiné Melikyan, présidente de l’association humanitaire « Altitude 5165 », Hamlet Chadyan, représentant les Combattants de libération en Arstakh, étaient également présents autour du Vartabed Komitas Hovnanyan qui célébrait la cérémonie commémorative devant le Khatchkar.

Dans son discours en hommage à la jeune République d’Arménie, le Vartabed Komitas a prôné l’union et la solidarité à tous les Arméniens de la diaspora de former un seul poing et un seul cœur unis pour défendre notre patrie, l’Arménie, avant de céder la parole au Colonel.

Le Colonel Hovsep Hovsepian a insisté sur la volonté du peuple arménien qui a su décider de son destin et de créer une République d’Arménie indépendante, il y’a 29 ans.



Avec émotion, le Colonel a rendu hommage à tous les combattants de l’Artsakh, ainsi qu’à ses amis présents lors de la cérémonie.

Il s’est adressé aux jeunes générations en leur demandant de choyer et protéger l’indépendance de l’Arménie et de l’Artstakh.

Après la cérémonie, les présents se sont rassemblés autour d’un buffet pour prononcer des souhaits de paix et de prospérité à l’Arménie.

Alain Sarkissian