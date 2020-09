L’Arménie devrait arrêter de jouer avec le feu selon la Turquie

Le ministère turc de la Défense nationale a mis en garde lundi l’Arménie contre le fait de jouer avec le feu après qu’un soldat azerbaïdjanais a été tué.

« L’Arménie, qui occupait illégalement le Haut-Karabagh, a maintenant violé le cessez-le-feu dans la région de Tovuz et tué un soldat azerbaïdjanais héroïque », a déclaré le ministère sur Twitter.

Il a également souhaité la miséricorde d’Allah au soldat martyr et présenté ses condoléances au pays frère l’Azerbaïdjan.

« Nous adressons nos condoléances à tous nos frères et sœurs azerbaïdjanais. L’Arménie doit cesser de jouer avec le feu immédiatement ! »



Le ministre turc des Affaires étrangères dans un tweet a également partagé son soutien à l’Azerbaïdjan.

« Je voudrais exprimer mes condoléances au caporal Elşen Mammadov, qui a été martyrisé aujourd’hui dans les attaques de l’Arménie, ainsi qu’à sa famille et à son frère l’Azerbaïdjan. J’appelle l’Arménie à mettre fin à l’agression et à reprendre ses esprits. #Azerbaycan Nous sommes toujours avec vous dans votre juste cause »