Revue de la presse arménienne du 3 au 4 septembre 2020

44461 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 44461 cas de coronavirus dans le pays dont 39257 ont été guéris et 891 patients sont décédés.

Point presse de la porte-parole du MAE/ La presse rend compte du point presse de la porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan.

Sur la sécurité

Selon Naghdalyan, l’Arménie ne considère pas la Turquie comme un médiateur dans le règlement du conflit du Karabakh, mais avec son comportement la Turquie, semble vouloir se montrer comme partie au conflit ce qui est, selon Naghdalyan, une autre manifestation de la politique déstabilisatrice de la Turquie. Naghdalyan a déclaré que la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE était le seul format pour le règlement du conflit. D’après elle, le renforcement du cessez-le-feu est l’une des priorités de l’Arménie dans le processus de règlement pacifique du conflit. La porte-parole a également déclaré que la partie arménienne vérifiait les informations sur le déploiement de mercenaires turcs en Azerbaïdjan depuis Afrin et Azaz. Selon elle, les informations susmentionnées constituent un sujet de préoccupation.

Sur l’interdiction par la Turquie des vols militaires allemands vers l’Arménie

La porte-parole a confirmé les informations selon lesquelles la Turquie a refusé d’autoriser un avion de transport militaire allemand à survoler son espace aérien en direction de l’Arménie. L’avion était censé récupérer le nouveau groupe de militaires arméniens qui servent en Afghanistan sous commandement allemand dans le cadre d’une force multinationale dirigée par l’OTAN. « Il est condamnable que la Turquie fasse maintenant également obstruction aux opérations de maintien de la paix menées par l’OTAN et l’ONU sur la base de ses positions anti-arméniennes » a déclaré la porte-parole.

Sur le reprise des voyages

Selon Naghdalyan, les travaux se poursuivent avec la partie russe en vue de lever l’interdiction d’entrée des citoyens arméniens en Russie et de reprendre le transport aérien régulier. Cependant, les citoyens arméniens peuvent de nouveau se rendre en Chine s’ils ont été testés négatifs pour le coronavirus trois jours avant la date du vol.

L’interview de Robert Kocharyan au media russe RBK/ La presse rend compte de l’interview de l’ancien Président, Robert Kocharyan, actuellement en détention provisoire dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008. Dans son interview au media russe RBK, Kocharyan a indiqué qu’à ce jour, ses avocats ne comprenaient pas ce dont il était accusé. Kocharyan a déclaré qu’il ne pensait pas que le système de gouvernement parlementaire soit le système approprié pour l’Arménie. Selon lui, les événements qui ont eu lieu ont montré qu’il avait raison. D’après Kocharyan, aucun président de l’Arménie n’a eu le pouvoir que le Premier ministre en exercice a aujourd’hui. Parlant des raisons de la « révolution de velours » de 2018, Kocharyan a cité l’ « épuisement » général de l’équipe gouvernementale comme la cause profonde des événements politiques ayant abouti à la démission des anciennes autorités. Il a également attribué ces changements à une « vague populiste de plus en plus répandue » à travers l’Europe. D’après Kocharyan, cette vague est probablement dûe au développement des réseaux sociaux et à la décentralisation du domaine de l’information. « Les autorités n’ont pas réussi à adapter leurs outils politiques à cette situation. Les forces qui ont profité de cette situation ont plutôt bien géré le chaos apparent de l’information et, bien sûr, ce sont des technologies qui sont utilisées de la bonne manière » a déclaré Kocharyan. Kocharyan s’est dit préoccupé par l’état des relation arméno- russes, car, selon lui, ces relations ne sont pas « entretenues ». D’après lui, c’est une manifestation de la « sorosisation » de l’Arménie [référence à George Soros]. « C’est l’imposition de valeurs qui vont changer l’identité des Arméniens et leur attitude envers la foi, la famille et les relations éternelles avec les alliés » a déclaré Kocharyan. Selon lui, alors que cela se faisait auparavant au niveau des ONG marginales, aujourd’hui ces ONG marginales sont au gouvernement. « Les représentants de Soros gèrent des universités en Arménie et pénètrent dans tous les secteurs » a déclaré Kocharyan.

L’Arménie et la Russie résolvent leurs désaccords sur la compagnie des chemins de fer du Caucase du Sud/Le Ministère russe des transports a déclaré avoir résolu ses désaccords avec le Ministère arménien de l’administration territoriale et de l’infrastructure concernant l’exploitation des chemins de fer du Caucase du Sud (SCR) qui est une filiale à 100 % de la compagnie publique des chemins de fer russes. Un protocole avait été signé à cette fin entre les Ministères. Les parties ont approuvé les conclusions des audits indépendants du SCR réalisés sur toute la durée du contrat de concession conclu en 2008. Le SCR a également confirmé le respect intégral de ses obligations d’investissement et, par conséquent, l’absence de revendications de la part des parties. Rappelons qu’en 2018, le Comité d’enquête avait fait une descente au siège du SCR à Erevan pour confisquer ses documents. Le Comité avait déclaré par la suite que le SRC avait gonflé le volume de ses investissements en capital de 400 millions de drams (830 000 dollars).

50% de la construction d’une nouvelle centrale thermique à Erevan est déjà terminée/ La presse indique que le vice-premier ministre, Tigran Avinian, et le directeur général de RENCO [société italienne en charge de la construction], Giovanni Rubini, ont visité le chantier de la nouvelle centrale thermique de 250 mégawatts à Erevan. Selon Rubini, malgré le coronavirus, près de 50% de la construction est achevée. Il a exprimé l’espoir que la centrale serait mise en service en automne 2021.

L’Arménie améliore son classement dans l’indice de développement de l’e-gouvernement des Nations unies/Selon l’indice 2020 de développement du gouvernement électronique des Nations unies, l’Arménie se classe 68e sur la liste des 193 pays, améliorant sa position de 19 points par rapport au rapport précédent. Le vice-premier ministre, Tigran Avinian, s’est félicité de ce classement et a annoncé le lancement de la plate-forme électronique unique pour les pétitions e-petition.am qui est en quelque sorte la version arménienne de la plateforme connue change.org. Selon Avinian, grâce à ces e-pétitions, les gens peuvent soumettre leurs propositions, ou faire rapport sur la correction des défauts des organes et des fonctionnaires de l’État.

Tonoyan et le vice-ministre russe de la défense se rencontrent et font l’éloge du tournoi « Warrior of Peace »/Le Ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, et le vice-ministre russe de la Défense, Andrei Kartapolov, se sont rencontrés le 2 septembre après la cérémonie de clôture du tournoi du « Warrior of Peace » tenu en Arménie du 23 août au 3 septembre. « Tonoyan et Kartapolov ont également parlé d’un certain nombre d’autres questions d’intérêt mutuel » a déclaré le Ministère arménien.

Les réservistes arméniens vont suivre une formation de 3 mois/ Le gouvernement a pris la décision d’annoncer des formations pour les personnes inscrites dans la première catégorie des premières forces militaires de réserve d’Arménie pour une période de trois mois (du 15 septembre au 15 décembre 2020). Au total, 786 citoyens seront impliqués dans ces formations.

Enquête sur les propriétés de l’ancien chef de la police/ Les forces de l’ordre ont lancé une enquête criminelle sur un complexe de luxe à Sevan appartenant à l’ancien chef de la police arménienne, Vladimir Gasparyan. Selon le Comité d’enquête, les propriétés situées sur la rive nord du lac Sevan pourraient avoir été construites et officiellement enregistrées en violation des lois arméniennes qui réglementent strictement la construction dans cette zone écologiquement sensible.

Livraison de produits pétroliers du Kazakhstan à l’Arménie exonérée de droits de douane/ Le gouvernement a approuvé le projet de loi sur la ratification de l’accord de coopération commerciale entre l’Arménie et le Kazakhstan sur la fourniture de produits pétroliers à l’Arménie. Ainsi, la livraison de produits pétroliers du Kazakhstan à l’Arménie est exonérée de droits de douane.

Les programmes pour l’intégration des Libano-Arméniens soumis à l’examen du gouvernement/ Un ensemble de programmes pour l’intégration des Libanais d’origine arménienne a été soumis au gouvernement. Selon le Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora, dans le cadre de ce paquet, les Libanais d’origine arménienne auront accès aux services de santé, socio-économiques, éducatifs et à un certain nombre d’autres services.

Les écoles en Arménie seront équipées de masques et de désinfectants pour les mains/ Le gouvernement allouera des fonds pour fournir aux établissements d’enseignement public les moyens de protection nécessaires. Les cours reprendront dans toutes les écoles publiques, les établissements professionnels et les écoles de musique et d’art le 15 septembre et le port du masque sera obligatoire.

