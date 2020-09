Revue de la presse arménienne du 1er au 2 septembre 2020

44075 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 44075 cas de coronavirus dans le pays dont 38631 ont été guéris et 884 patients sont décédés. Un certain nombre d’hôpitaux qui avaient rejoint la lutte contre la pandémie de coronavirus reprennent maintenant une activité normale car le nombre de cas de coronavirus tend à diminuer.

L’interview du Ministre des Affaires étrangères Mnatsakanyan/ La presse rend compte de l’interview du Ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, pour l’agence Interfax.

Sur le Haut-Karabakh et la sécurité

Zohrab Mnatsakanyan considère qu’il est inutile d’espérer des progrès dans les négociations de paix au Karabakh « alors que l’Azerbaïdjan alimente la haine d’un côté et insiste sur le fait qu’il vise la paix de l’autre ». Il a souligné que l’Arménie et le Karabakh avaient suffisamment de force et de ressources pour assurer leur sécurité et leur défense. Selon lui, l’écrasante rebuffade de l’attaque de juillet en était la preuve. D’après Mnatsakanyan, le statut du Karabakh est une priorité absolue pour l’Arménie. « Nous sommes prêts à travailler avec les coprésidents [du groupe de Minsk de l’OSCE] et l’Azerbaïdjan pour définir des formules qui nous permettront de juxtaposer et de comparer la mesure des compromis possibles ». En outre, selon Mnatsakanyan, la politique déstabilisatrice et l’agression de la Turquie constituent une menace pour toutes les régions voisines.

Sur la situation en Biélorussie

Zohrab Mnatsakanyan a rejeté les comparaisons entre les manifestations antigouvernementales continues en Biélorussie et la révolution de velours en Arménie en 2018. « L’Arménie a suivi sa propre voie et il n’est pas tout à fait correct d’établir des parallèles sur cette base. Il est vrai qu’il peut y avoir des paramètres communs, mais dans l’ensemble, ce sont des situations différentes ». « Le plus important est d’accepter et de reconnaître qu’une solution à cette question est la prérogative du peuple de Biélorussie. Nous espérons vivement que cette situation sera résolue pacifiquement » a ajouté le Ministre. A la question de savoir si l’Arménie reconnaît Loukachenko comme le leader légitime de la Biélorussie, Mnatsakanyan a indiqué que Pachinian avait félicité le Président de la Biélorussie et que l’Arménie avait l’intention de continuer à travailler avec la Biélorussie dans toutes les directions, tant dans le cadre des relations bilatérales que dans les formats internationaux. A la question de savoir comment l’Arménie voterait s’il y a un vote sur la question de l’envoi d’une aide à la Biélorussie par l’OTSC, Mnatsakanyan a répondu que la Biélorussie n’avait pas soulevé de telle question.

Les ambassadeurs de France et d’Arménie ont rendu hommage à la mémoire des victimes du Génocide à la statue de Komitas à Paris/ L’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, l’Ambassadrice d’Arménie en France, Hasmik Tolmajian, les coprésidents du CCAF France, Ara Toranian et Mourad Papazian, ont rendu hommage aux victimes du Génocide au monument du Génocide Arménien à Paris. Le 31 août, l’ambassade d’Arménie en France avait fermement condamné la profanation de ce monument, la qualifiant de manifestation de négationnisme.

Poutine a souhaité bon anniversaire à Kocharyan/ Le Président russe, Vladimir Poutine, a téléphoné à Robert Kocharyan le 31 août pour le féliciter à l’occasion de son 66e anniversaire. Poutine a également envoyé à Kocharyan un message de félicitations distinct à cette occasion « En Russie, vous êtes connu comme un homme d’État éminent qui a beaucoup fait pour le développement de l’Arménie moderne. Nous apprécions hautement votre contribution personnelle au renforcement des liens d’amitié et d’alliance entre nos pays ». La presse rappelle que depuis 2018 Poutine félicite Kocharyan alors que la dernière félicitation officielle de Vladimir Poutine adressée à Robert Kocharian datait de 2007 quand ce dernier était le Président en exercice.

La Cour constitutionnelle n’a pas accepté la demande de procédure des députés du groupe « Arménie prospère »/ La Cour constitutionnelle n’a pas accepté la demande du groupe parlementaire « Arménie prospère » et du député indépendant Tigran Urikhanyan contestant la constitutionnalité de la loi sur les amendements constitutionnels (cf. revue du 26 juin 2020). Au lieu des 27 signatures requises, la demande était signée par 26 députés seulement.

Retour sur le projet de création de la milice nationale/ La presse revient sur le projet de création de la milice nationale (cf. revue du 27 au 28 août 2020). Selon le vice-Ministre de la Défense, Gabriel Balayan, les citoyens impliqués dans la milice ne recevront pas d’armes en libre circulation et les armes ne seront distribuées que lorsque les opérations militaires commenceront dans un endroit concret ou en cas de menace. Selon Balayan, les citoyens de moins de 70 ans peuvent rejoindre la milice. Ils recevront des formations régulières et obtiendront un statut de militaire. Ces citoyens et les membres de leur famille bénéficieront d’avantages sociaux. Les femmes seront également engagées dans les forces de milice, il n’y aura pas de discrimination. Les unités de milice organiseront la défense civile, par exemple, l’évacuation de la population. Les chefs adjoints des communautés et les vice-gouverneurs provinciaux deviendront les commandants en cas d’hostilités. Jusqu’à 100 000 personnes peuvent rejoindre les rangs de cette milice. Le projet de la création de la milice sera soumis au Parlement d’ici la fin de l’année.

Le Maire d’Erevan accusé d’avoir rompu ses promesses concernant les problèmes de transport public/L’opposition du Conseil municipal d’Erevan a accusé le Maire Hayk Marutyan de ne pas avoir tenu ses promesses de réorganiser et de moderniser complètement le système de transport public de la ville. La Mairie avait demandé au gouvernement l’année dernière de réunir plus de 100 millions de dollars pour acheter 820 bus modernes, ce qui devrait mettre fin aux problèmes de transport de la capitale arménienne. Elle avait lancé en avril dernier un appel d’offres international pour l’achat de 100 nouveaux grands bus, mais l’appel d’offres n’a pas été mené à bien pour des raisons encore peu claires. L’administration municipale avait annoncé en juillet qu’elle allait plutôt acheter 100 petits bus et organiser un autre appel d’offres à cet effet. L’appel d’offres international a été officiellement lancé le 31 août. Le Maire adjoint, Hrachya Sargsyan, n’a pas nié que la municipalité souhaitait continuer à compter au moins en partie sur les minibus. Il n’a cependant pas indiqué quand la ville disposerait du nouveau système de transport public.

Vanetsyan réaffirme son intention de tenter d’évincer le gouvernement actuel/ La presse indique que l’ancien directeur du Service de sécurité nationale à la tête d’un nouveau parti d’opposition « Hayrenik » [Patrie], Artur Vanetsyan, a réaffirmé son intention de tenter d’évincer le gouvernement actuel. Il n’a pas exclu l’organisation des manifestations à cette fin. Selon Vanetsyan, le changement de régime est le principal objectif des « discussions très actives » de son parti avec deux autres partis d’opposition : les Dachnak et « Arménie prospère ». Vanetsyan a déclaré au service arménien de RFE/RL que son parti était prêt à coopérer avec presque toutes les forces politiques sur cet agenda.

24 spécialistes de la Diaspora commencent à travailler pour le gouvernement arménien/ 24 spécialistes de la Diaspora du Canada, du Danemark, de la Russie, du Liban, de la France, de la Norvège, d’Israël, des Pays-Bas et de la Chine ont commencé à travailler pour le gouvernement arménien. Au total, 100 professionnels de la Diaspora du monde entier seront placés dans plus de 20 ministères/bureaux différents en Arménie pendant un an dans le cadre du programme iGorts initié et financé par le Bureau du Haut-Commissaire de la Diaspora.

10 morts de l’empoisonnement à l’alcool/ L’ensemble de la presse indique que dix personnes sont mortes et plusieurs autres ont été hospitalisées au cours des deux derniers jours après avoir consommé de l’alcool « fait maison ». La plupart des victimes sont des résidents d’Armavir. Un autre résident d’Armavir a été arrêté mardi, soupçonné de produire et de vendre illégalement de l’alcool. Le Comité d’enquête essaye d’identifier d’autres personnes qui auraient acheté de cet alcool.

L’explosion mortelle de l’usine « Proshyan Brandy Factory »/ La presse rend compte de l’explosion mortelle de l’usine « Proshyan Brandy Factory » d’Armavir qui serait causée par des travaux de soudure négligents près des réservoirs de distillation du vin. Deux employés de l’usine ont été tués et quatre autres blessés dans l’explosion.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France