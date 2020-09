Revue de la presse arménienne du 29 au 31 août 2020

43781 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 43781 cas de coronavirus dans le pays dont 37722 ont été guéris et 879 patients sont décédés.

Déclaration du MAE arménien sur la violation des droits de l’officier arménien a comparu sous la juridiction azerbaïdjanaise/ La presse rend compte de la déclaration du Ministère arménien des Affaires étrangères sur la violation des droits de l’officier arménien, Gurgen Alaverdyan, capturé en Azerbaïdjan (cf. revue du 25 au 26 août 2020, revue du 27 au 28 août 2020). « Nous condamnons fermement le traitement dégradant de l’officier Gurgen Alaverdyan, qui a comparu sous la juridiction azerbaïdjanaise le 22 août. Il s’agit d’une violation flagrante et grave du droit international humanitaire. En violant publiquement la dignité de Gurgen Alaverdyan, l’Azerbaïdjan nie le « droit au respect de la dignité des prisonniers de guerre en toutes circonstances » consacré par l’humanité civilisée, qui est stipulé dans la troisième Convention de Genève » lit-on dans la déclaration. L’Ombudsman arménien, quant à lui, a publié un rapport sur les violations des droits de l’officier Alaverdyan après sa comparution sur le territoire de l’Azerbaïdjan.

Une manifestation contre le Ministre de l’éducation/ La presse rend compte de la manifestation de l’initiative « Kamq » [volonté] demandant la démission du Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, Arayik Harutyunyan. Les participants accusaient le Ministère de vouloir « pervertir » leurs enfants, « de faire de la haine envers les arméniens la base de l’éducation » et « de démanteler l’école arménienne ». Le leader du parti parlementaire d’opposition « Arménie prospère », l’homme d’affaire, Gagik Tsaroukian, a également accusé l’administration de Pachinian de saper les « valeurs traditionnelles » arméniennes avec ce qu’il a décrit comme des projets visant à remplacer l’enseignement de l’histoire de l’Église apostolique arménienne dans les écoles par des cours d’éducation sexuelle. D’après lui, les enquêtes menées par leur organisation de jeunesse ont révélé que 90% de la société est contre les changements dans le système éducatif en Arménie. Tsaroukian a déclaré que son parti organiserait bientôt un grand rassemblement pour tenter de faire échouer ces projets. Le Ministre Harutyunyan a entretemps déclaré aux journalistes que sa démission n’était pas un sujet de discussion. Il a également rejeté les accusations portées contre lui et son Ministère et a appelé les journalistes à examiner les textes des reformes dans le domaine et à présenter la réalité et non la désinformation.

La tribunal lève l’obstacle à l’acquisition de Veon Armenia par Team LLC/ Le tribunal de première instance de juridiction générale de la ville d’Erevan a satisfait la sollicitation de la compagnie de compagnie de télécommunication « Team LLC » de lever l’obstacle à son acquisition de « VEON Armenia » qui est le propriétaire de la compagnie de télécommunication « Beeline Armenia ». La presse rappelle que plutôt, à la demande d’une autre compagnie de télécommunication « UCOM », le tribunal avait interdit à « Team LLC » de conclure une transaction pour l’acquisition d’actions de « VEON Armenia ». Rappelons qu’à la base, c’est la société « UCOM » qui voulait acquérir « Beeline Armenia » (cf. revue du 23 janvier 2020), mais que la société « VEON » s’était retiré des discussions avec UCOM (cf. revue du 07 mai 2020) supposément en raison de la situation autour des actionnaires de la société « UCOM » (cf. revue du 11 au 14 avril 2020 ; cf. revue du 21 avril 2020 ; revue du 5 mai 2020).

Les héros des batailles de juillet dans le Tavush décorés par de hautes récompenses et titres d’État/ La presse rend compte de la cérémonie de remise de médailles aux héros des batailles victorieuses de Tavush. Le Premier ministre Nikol Pachinian a décoré les participants aux batailles de juillet dernier et a fait un discours. Par la recommandation du Premier ministre et par les décrets du Président, 16 militaires ont été décorés par l’Ordre du « Combat Croix » du premier degré, 55 militaire- par l’Ordre du « Combat Croix » du deuxième degré. Le capitaine Ruben Sanamyan a été honoré du titre de Héros national- l’Ordre de la patrie.

Des militaires russes décorés pour leur contribution à la lutte contre le Covid-19 dans l’armée arménienne/ Le Ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, a remis la médaille du maréchal Baghramyan aux militaires russes Alexei Susloparov et Vasili Chukhralyai pour leur contribution à la prévention et au dépistage du coronavirus dans les forces armées arméniennes. Quatre autres militaires russes ont été décorés de la Médaille de la coopération militaire. Tonoyan a remercié la partie russe pour son soutien dans la lutte contre le coronavirus, notant qu’il a été possible de surmonter le moment difficile de l’épidémie également grâce au zèle, au travail acharné et aux hautes qualités professionnelles des militaires des forces armées russes.

Des discussions pour acheter un nouveau lot de avions de guerre russes Su-30SM sont en cours/ Le Ministre arménien de la Défense, Davit Tonoyan, a déclaré au service arménien de RFE/RL que des discussions pour acheter un nouveau lot de avions de guerre russes Su-30SM étaient en cours. Il a également rappelé que le Ministre avait signé un accord pour la modernisation par la partie russe de la flotte de Su-25 de l’Arménie (cf. revue du 25 au 26 août 2020). Le Ministre a ajouté qu’ils étaient également encouragés par la création d’organisations privées russo-arméniennes dans l’industrie militaire [usine de fabrication des fusils Kalachnikov (cf. revue du 07 au 08 juillet 2020)].

Le PM arménien sera en congé du 31 août au 4 septembre/ Le Premier ministre Nikol Pachinian sera en vacances du 31 août au 4 septembre. Le vice-Premier ministre Tigran Avinian le remplacera pendent cette période-là.

Plus de 800 Arméniens libanais sont arrivés en Arménie depuis le 1er juillet/ Selon le Haut-commissaire aux affaires de la Diaspora, Zareh Sinanyan, plus de 800 Arméniens libanais sont arrivés en Arménie depuis le 1er juillet 2020. D’après lui, ce processus est continu et il y a deux vols depuis Beyrouth chaque semaine et les vols sont presque complets. Sinanyan a noté que les rapatriés ont des problèmes différents, mais son bureau essaie de les soutenir de toutes les manières possibles. La presse indique également que près de 1,4 million de dollars ont été récoltés dimanche lors du téléthon « HyeAid Liban » organisé par le Conseil pan-arménien de l’Ouest des États-Unis pour venir en aide à la communauté arménienne du Liban en difficulté après l’explosion du 4 août qui avait fortement touché les quartiers arméniens.

Un monument aux victimes des manifestations post électorales de mars 2008 sera installé à Erevan/ La municipalité d’Erevan a approuvé l’installation au Parc des enfants du centre-ville d’un monument aux victimes des manifestations post électorales du 1er mars 2008. Le sculpteur, Albert Vardanyan, était lui-même un participant de ces manifestations.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France