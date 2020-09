Le message du Président de la République d’Artsakh à l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie

Chers compatriotes,

Je vous adresse mes vœux à l’occasion de la fête de l’indépendance qui célèbre l’Etat et la nation arméniens.

Nous fêtons le 29e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie en nation indivisible, une force inébranlable, animée par la détermination et l’engagement de celui qui est conscient d’ériger son avenir, avec courage et sans détour. Nous fêtons cette journée comme une victoire des valeurs universelles de la démocratie et de l’humanisme.

Au cours de ces années passées nous avons su prouver que nous étions maîtres de notre histoire millénaire comme de l’avenir de nos générations futures, du combat pour la liberté et de la magnifique victoire emportée. Nous en sommes toujours maîtres et responsables.

Aussi, bâtissons et affermissons cette mère Arménie, la maison de tout Arménien, où qu’il soit dans le monde. Il est de notre devoir à chacun de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix et la prospérité règnent dans nos foyers et dans notre Patrie.