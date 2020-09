Le chercheur Samvel Karapetyan reçoit à titre posthume la médaille Movses Khorenatsi

Le chercheur Samvel Karapetyan a reçu à titre posthume la médaille Movses Khorenatsi pour sa contribution au développement de la culture.

Le président Armen Sarkissian a signé un décret pertinent à l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance.

L’historien, chercheur et auteur Samvel Karapetyan est décédé le 27 février à l’âge de 58 ans.

Né en 1961, Samvel Karapetian était un expert de l’architecture médiévale, spécialisé dans l’étude des monuments historiques de l’Arménie, du Haut-Karabagh et des pays voisins.

Il a étudié et catalogué des milliers d’artefacts de l’histoire et de l’architecture arméniennes au cours de plus de deux décennies.

Samvel Karapetyan a dirigé la branche d’Erevan de l’ONG Recherche sur l’architecture arménienne.

Samvel Karapetyan était également connu comme un critique ouvert du traitement des monuments arméniens en Turquie, en Géorgie et en Azerbaïdjan ․

Il a présenté ses conclusions au Congrès américain en 2007 et à la Cour européenne des droits de l’homme en 2008 ․

En 2007, il a remporté le prix présidentiel arménien des sciences humanitaires pour son travail en littérature.

Des médailles Khorenatsi ont également été décernées à l’écrivain pour enfants Liparit Sargsyan, à la journaliste et traductrice Madlena Garagashian (Roumanie), au critique littéraire et traducteur Albert Musheghyan, au compositeur Vache Sarafyan, au peintre Haghtanak Shahumyan, à la soliste du Théâtre national d’opéra et de ballet de Lituanie Hasmik Grigorian.