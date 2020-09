Nikol Pashinyan a rencontré Arayik Harutyunyan

Le Premier Ministre Nikol Pashinyan a eu un entretien privé avec le Président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan au sein du gouvernement.

« Honorable Président de la République d’Artsakh , je suis heureux de vous accueillir à Erevan à l’occasion du 29e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie. C’était un événement marquant dans l’histoire de l’Arménie, et notre tâche est d’assurer la continuité et l’éternité de l’État que nous avons créé en 1991 grâce à la volonté unanime de la nation arménienne. Il est évident que l’État est le seul gage pour le développement de notre peuple.

L’Artsakh est la question la plus importante de notre ordre du jour national, et je suis heureux que dans le passé, aujourd’hui et à l’avenir également, nous conjuguerons nos efforts pour remplir notre rôle de garant de la stabilité dans la région, afin d’assurer un développement normal d’Artsakh et d’Arménie. Je nous félicite à nouveau et je suis heureux de vous accueillir à nouveau », a déclaré le Premier ministre Pashinyan.

« Merci Monsieur le Premier Ministre. Profitant de l’occasion, je tiens à nous féliciter tous. Je suis convaincu que nous avons non seulement garanti l’avenir du monde arménien - l’Arménie et l’Artsakh, mais nous allons également avoir une dynamique de développement qui fera de notre patrie le pays de nos rêves. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous remercier pour cette rencontre. C’est une autre réunion au cours de cette courte période de mon mandat, car nous avons eu de nombreuses réunions formelles et non officielles. C’est une autre preuve que nous traitons le sort de notre Patrie avec un grand sens des responsabilités, d’autant plus que nos réunions sont principalement axées sur la sécurité et sur les projets sociaux et économiques conjoints de l’Arménie et de l’Artsakh. En attendant, nous sommes bien conscients qu’en cette période difficile, nous devons faire de notre mieux pour parvenir à une paix durable pour nos pays », a déclaré le Président de l’Artsakh.

Le Premier Ministre d’Arménie et le Président d’Artsakh ont débattu d’un certain nombre de questions de coopération bilatérale.