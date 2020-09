Nikol Pashinyan :« Nous percevons le développement et la mise en œuvre de la stratégie de transformation de l’Arménie comme un mouvement national fondé sur nos valeurs et nos objectifs nationaux »

Dans le cadre des célébrations du 29e anniversaire de l’indépendance, le Premier Ministre Nikol Pashinyan a présenté lundi 21 septembre la stratégie de transformation de l’Arménie d’ici 2050 à Matenadaran. L’événement a réuni des membres du gouvernement, des étudiants et des écoliers.

S’adressant à l’auditoire, le Premier ministre a déclaré :

« Chers membres du gouvernement,

Chers étudiants, écoliers !

Chers participants,

Chers compatriotes

Tout d’abord, je voudrais à nouveau nous féliciter tous à l’occasion du 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie. Prenant acte de la décision récente du gouvernement et considérant le caractère exceptionnel de la présentation d’aujourd’hui, je vais prononcer mes propos sans porter de masque. En même temps, je voudrais rappeler la nécessité de respecter les règles anti-épidémiques.

Alors, permettez-moi de présenter la stratégie. Tout d’abord, quel est le but de la stratégie ? J’essaierai de répondre à cette question du point de vue d’aujourd’hui et regardons la réalité d’aujourd’hui avec les yeux d’il y a 30 ans. Avons-nous une idée de la République d’Arménie en 2020 ?

Je dois dire à mon grand regret que nous n’avons pas eu une telle stratégie depuis 30 ans au moins au niveau des États, et c’est peut-être la raison des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. À présent, je voudrais élaborer sur la signification pratique de la stratégie.

Regroupons ces 30 années en une seule journée et imaginons que nous nous réveillons le matin et ne savons pas où aller et quoi faire. Que se passera-t-il dans ce cas ? Nous resterons au même point, nous nous retrouverons dans un cercle vicieux. Et, par conséquent, la stratégie de transformation sur 30 ans est importante pour que nous comprenions ce que nous voulons, où nous allons et comment nous représentons notre patrie, la République d’Arménie en 2050. »

Le premier ministre a abordé la structure de la stratégie et a évoqué l’idée, la vision et les actions qui la sous-tendent : « Il est extrêmement important de répondre à la question de savoir pourquoi le gouvernement en place présente une stratégie d’ici 2050. Parce que nous percevons la stratégie de transformation de l’Arménie non seulement en tant que plan d’action gouvernemental, mais aussi en tant que mouvement national dans lequel la direction de l’État devrait jouer un rôle central, qui devrait impliquer des professionnels, et, bien sûr, le peuple devrait le considérer comme sa propre stratégie. »

Nikol Pashinyan a noté que cette stratégie se réfère non seulement aux réformes, mais aussi aux transformations qui doivent avoir lieu dans tous les types de relations publiques, à la suite desquelles nous pourrons réaliser un développement accéléré. Dans le même temps, la stratégie peut être modifiée au fil du temps et le gouvernement attend un large débat public sur cette question qui peut conduire à des changements spécifiques, notamment par l’expression des résultats des élections.

S’appuyant sur la base idéologique de la stratégie, le Premier ministre a noté : « Les changements proposés sont basés sur nos valeurs nationales, nos objectifs nationaux et la demande du public. Nous devons comprendre quel est le but ultime de la transformation et quelle tâche nous fixons-nous ? Bien entendu, la base idéologique la plus puissante est la stratégie de sécurité nationale récemment adoptée, qui décrit l’ensemble de nos valeurs nationales, bien que 4 valeurs fondamentales puissent être distinguées d’un point de vue stratégique :

1. État arménien : l’État est le seul outil qui nous permet de prendre des décisions sur notre destin. Nous percevons le statut d’État comme une valeur clé et, à cet égard, je considère qu’il est important de déclarer que la viabilité et l’éternité de notre État sont une question pratique que nous devons résoudre.

2. Éducation - L’éducation est le seul outil, la pierre angulaire, avec lequel nous pourrons reconnaître nos problèmes et trouver leurs solutions.

3. Individu : la famille et la société sont constituées d’individus et nous considérons l’individu comme un bien national. Soit dit en passant, je considère que l’effort individuel est une idée dominante dans l’Arménie d’aujourd’hui.

4. Travail : le travail est le seul instrument par lequel nous pouvons exploiter notre potentiel créatif. Le gouvernement doit mettre en œuvre une politique propice à une éducation de qualité, aux libertés individuelles et au développement personnel des personnes, afin qu’elles puissent matérialiser leur potentiel créatif par le travail.

Le Premier ministre a noté qu’un autre élément central est la déclaration de nos objectifs nationaux - l’éternité de l’État arménien, l’importance de la citoyenneté arménienne, la préservation et le développement de notre identité nationale et la mobilisation du potentiel panarménien.

En ce qui concerne la formation d’un axe pan-arménien, Nikol Pashinyan a souligné qu’en disant consolidation du potentiel pan-arménien, nous devrions impliquer une participation égale des hommes et des femmes dans les processus de prise de décision aux niveaux national et étatique. « Les femmes sont majoritaires dans notre pays, mais plusieurs facteurs les ont empêchées d’exploiter pleinement leur potentiel dans la vie publique, y compris les forces armées, l’économie et le système d’administration de l’État. En affirmant un potentiel panarménien consolidé, nous devrions impliquer non seulement les Arméniens du monde entier, mais aussi les couches sociales, en particulier les femmes dont le potentiel peut être utilisé efficacement en l’absence de mécanismes institutionnels ou de consensus public. L’utilisation efficace de ce potentiel est une tâche stratégique pour nous ».

Selon le Premier ministre, la demande publique pour la stratégie peut être formulée comme suit : nous voulons être heureux dans notre patrie, qui devrait offrir un environnement sûr, juste, libre, digne et progressiste. Le but ultime des réformes fondamentales est exprimé dans le slogan : « Changeons l’attitude de millions de nos compatriotes et étrangers à l’égard de l’Arménie. » La base idéologique de la stratégie peut être résumée en trois slogans principaux : « L’Arménie est ma maison, les gens sont ma famille », « Construisons l’Arménie d’une nouvelle manière », « et »L’avenir de l’Arménie dépend d’une personne, et vous êtes cette seule personne".

Concernant la vision de la stratégie, Nikol Pashinyan a noté que les vecteurs de développement sont basés sur des valeurs et des objectifs nationaux clés. Le premier ministre a présenté une vision d’indicateurs tangibles et des résultats attendus jusqu’en 2050, puis a évoqué les mesures envisagées dans la stratégie. En particulier, il a identifié les 16 méga-objectifs suivants :

Citoyens et personnes bien formés et capables

Arménie protégée

Gouvernance efficace et responsable

Citoyens en bonne santé et riches, personnes

Familles nombreuses et prospères

Règle de loi

Exportations massives de produits transformés

Arménie propre et verte

Développement territorial judicieux

Une agriculture qualifiée et à haut rendement

Rapatriement et intégration

Arménie en réseau mondial

Énergie renouvelable et abordable

Environnement propice aux affaires

Arménie basée sur la connaissance

Arménie reconnaissable, respectueuse et hospitalière

Le premier ministre s’est ensuite penché sur les objectifs, les problèmes et les solutions en vue d’atteindre les méga-objectifs ci-dessus. Nikol Pashinyan a réitéré la nécessité de former un mouvement national pour transformer l’Arménie.

« Dans un proche avenir, nous aurons un site Web dénommé « Arménie-2050 », qui deviendra une plate-forme de travail pour la discussion, les suggestions et les critiques. Quand nous avons vu la nouvelle année 2020, j’ai déclaré que nous devions passer à la gestion stratégique. Nous avions prévu de tenir cette présentation en avril - à l’occasion de la fête des citoyens, mais nous l’avons reportée pour des raisons bien connues. Désormais, nous devons adhérer au principe de gestion stratégique dans nos activités quotidiennes : toute décision prise par une autorité étatique doit avoir un lien logique et pratique avec la Stratégie », a souligné le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a également répondu aux questions des participants à la présentation.