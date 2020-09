Message de félicitations du Premier ministre Nikol Pashinyan à l’occasion du 29e anniversaire de l’Indépendance de la République d’Arménie

Chers Compatriotes, fiers citoyens de la République d’Arménie !

Fiers citoyens de la République d’Artsakh !

Fiers Arméniens de la diaspora,

Je nous félicite tous à l’occasion du jour de l’indépendance de l’Arménie.

Par le référendum organisé il y a 29 ans ce jour-là, notre peuple a déclaré à l’unanimité l’Indépendance de l’Arménie. Le référendum du 21 septembre 1991 est l’un des événements les plus importants de l’histoire de notre peuple, qui a débuté en 1988 avec le mouvement Artsakh.

Les résultats du référendum ont signalé au monde entier la volonté épris de liberté du peuple arménien d’avoir un État indépendant et démocratique.

Au cours des 29 dernières années, nous avons tous été confrontés à de nombreuses difficultés : guerre, difficultés socio-économiques, émigration, élections truquées, 27 octobre, répression politique, 1er mars, situations de crise et désespoir.

Cependant, toutes ces difficultés n’ont pas pu écraser le peuple arménien. La Révolution de velours, pacifique, populaire de 2018 est devenue une expression forte de l’optimisme de l’État, de la détermination civile, qui ont prouvé que la volonté du peuple arménien d’avoir un État souverain, libre, puissant et heureux est plus forte que jamais. L’État souverain et libre, l’éternité de cet État est au cœur de l’agenda national du peuple arménien, et nous devons concentrer toutes nos forces sur la confirmation quotidienne de cet agenda.

Chers compatriotes,

Aujourd’hui, je publierai la stratégie de l’Arménie jusqu’en 2050. La stratégie de transformation, qui n’est pas un document endurci, mais un mécanisme de discussion, de clarification, de prise de décision sur la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre de nos idées sur la République d’Arménie jusqu’en 2050.

Je crois qu’avec cela, nous entrons dans une nouvelle étape de notre statut d’État, le stade de la gestion de l’État avec une logique stratégique, où chaque décision prise aujourd’hui a des buts et objectifs stratégiques non seulement pour le moment actuel, mais aussi pour 10, 20, 30 ans.

C’est un mécanisme qui devrait faire des discussions sur l’avenir, de la planification et de la construction de l’avenir une partie intégrante de notre travail quotidien.

En 1991, nous ne savions pas comment serait l’Arménie en 2020 et, pour de nombreuses raisons objectives et subjectives, nous n’avons pas passé de temps à définir nos visions d’aujourd’hui et à faire de leur mise en œuvre une action quotidienne.

Mais le temps nous a inévitablement posé ce problème. Nous ne pouvons pas attendre l’arrivée de 2050 ou 2100 pour voir à quoi ressemblera l’Arménie. Nous devons planifier cette Arménie, la concevoir et commencer à la construire à partir d’aujourd’hui. Par conséquent, parmi de nombreuses questions, nous devons donner la priorité à celles qui nous relient à l’Arménie de 2050-2100.

Les citoyens de la République d’Arménie, qui célébreront le 100e anniversaire de l’Indépendance, devraient voir que nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes, mais aussi à eux, ils devraient ressentir notre amour et notre responsabilité pour l’avenir de l’Arménie, c’est-à-dire pour leur présent, devraient voir nos rêves d’aujourd’hui déjà réalisés.

Je suis sûr que nous avons suffisamment de volonté, de compétences, d’unité et de sagesse pour remplir notre agenda quotidien avec un tel travail et fournir les conditions institutionnelles pour l’éternité de l’Arménie et de son peuple.

C’est la mission clé de notre génération, et nous et nous mettrons en œuvre cette mission ensemble.

Et donc,

Vive la liberté,

Vive la République d’Arménie,

Vive nous et nos enfants qui vivons et vivront en Arménie libre et heureuse !