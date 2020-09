Message de félicitations de Xi Jinping à Armen Sarkissian

Le Président de la République populaire de Chine Xi Jinping a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Arménie Armen Sarkissian à l’occasion du Jour de l’Indépendance de l’Arménie.

Le message du Président chinois dit notamment :

"Au nom du peuple, du Gouvernement et en mon nom personnel, je vous adresse, ainsi qu’au peuple ami arménien mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion de la Fête nationale de la République d’Arménie.

La Chine et l’Arménie sont des pays traditionnellement amis qui se soutiennent fermement dans les domaines d’intérêt mutuel. La lutte commune contre l’épidémie de COVID-19 reflète le niveau élevé des relations bilatérales et l’amitié profonde et sincère entre nos peuples.

J’attache une grande importance au développement des relations sino-arméniennes et je suis prêt à travailler avec vous pour élever la coopération interdisciplinaire à un nouveau niveau. "