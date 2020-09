Mikhail Mishustin a félicité au Premier ministre d’Arménie

Le Premier Ministre de la Fédération de Russie Mikhail Mishustin a adressé un message de félicitations au Premier Ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan à l’occasion du 29e anniversaire de l’Indépendance.

"Cher Nikol Vova,

Au nom du gouvernement de la Fédération de Russie, et en mon nom personnel, je vous félicite pour la Fête nationale de la République d’Arménie - Jour de l’Indépendance.

Je voudrais surtout souligner la nature amical, partenaire et alliée des relations russo-arméniennes. Je suis convaincu que le renforcement de la coopération commerciale, économique et d’investissement, la mise en œuvre de projets communs prometteurs dans les infrastructures énergétiques, industrielles et de transport et l’approfondissement de la coopération d’intégration dans l’Union économique eurasienne sont pleinement dans l’intérêt de la Russie et de l’Arménie.

Je vous souhaite, cher Nikol Vova, bonne santé, prospérité et nouveau succès dans votre activité étatique responsable , bonheur et prospérité à tous les citoyens arméniens", lit-on dans le message de félicitations du Premier ministre russe Mikhail Mishustin.