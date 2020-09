Réunion extraordinaire du bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche à Valence

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche tenait cette semaine une réunion extraordinaire de son bureau. Autour des coprésidents Georges Rastklan et Krikor Amirzayan, les membres du bureau Khosrof Iliozer, Nazo Alain Jinbachian, Tamar Stepanian et Georges Eretzian ont fait le point sur l’actualité de la cause arménienne ces derniers mois et se sont félicités du grand rassemblement réalisé par le Collectif Valence-Tavoush qui vit la participation de près de 300 personnes fin juillet au parc Idjevan de Valence. Rassemblement de soutien de l’Arménie agressée mi-juillet par les forces de l’Azerbaïdjan au nord-est de l’Arménie dans la région frontalière du Tavoush. Les membres du bureau ont également revu l’actualité arménienne et condamné fermement la présence des négationnistes et extrémistes turcs à Décines (Rhône) s’attaquant violemment à une manifestation arménienne. Le C24 qui demande -comme le CCAF dont il est membre- le vote par la France d’une loi punissant les négationnistes du génocide arménien.

Mais l’ordre du jour de la réunion du bureau du C24 était la démission de Georges Ishacian de son poste de vice-président du C24. C’est finalement Nazo Alain Jinbachian qui le remplacera à cette fonction à la co-présidence du C24. Le C24 a toutefois remercié Georges Ishacian pour l’ensemble de son investissement depuis de très nombreuses années pour la Cause arménienne.

Le C24 a également élaboré lors de cette réunion un certain nombre de projets qu’il communiquera dans les prochaines semaines.